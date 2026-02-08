Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Nedelja,
8. 2. 2026,
8.53

1 ura, 5 minut

Nedelja, 8. 2. 2026, 8.53

Okrepitev pri Los Angeles Lakeres

Kobe Bufkin je nov igralec Los Angeles Lakers

B. B.

Kobe Bufkin

Foto: Guliverimage

Pri Los Angeles Lakers, kjer igra slovenski košarkar Luka Dončić, so se odločili za okrepitev. Jezerniki so namreč podpisali dveletno pogodbo z 22-letnim košarkarjem Kobejem Bufkinom.

Los Angeles Lakers : Golden State Warriors, NBA
Sportal Luka Dončić ploskal ob zmagi Lakersov in debiju novega soigralca #video

Kobe Bufkin je nekdanji 15. izbor nabora lige NBA, pogodba za LA Lakers pa vključuje tudi možnost podaljšanja za sezono 2026/27.

Bufkin ni povsem neznan košarkar za Lakerse, saj je januarja letos že nosil njihov dres, potem ko je imel desetdnevno pogodbo. Takrat je na štirih tekmah v povprečju dosegal 3,0 točke in 1,3 skoka. Očitno so zdaj videli v njem dovolj potenciala, da je dobil novo pogodbo.

Igral je v razvojni ligi

Večino sezone je branilec preživel v razvojni ligi. Tam je dosegel 24,7 točke. Ob tem je dodal še 4,4 skoka, 3,6 asistence in 1,0 ukradene žoge na tekmo.

Bufkina so na naboru leta 2023 izbrali Atlanta Hawks, a v prvih dveh sezonah ni dobil prave priložnosti. Odšel v Brooklyn Nets, vendar tudi tam ni dolgo zadržal, saj so ga po mesecu dni odpustili. Zdaj se mu znova odpira priložnost pri Los Angeles+ Lakers.

