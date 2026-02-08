Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

ZOI 2026, umetnostno drsanje (ekipno)

Ameriški drsalci ubranili olimpijski naslov, Japonci zaostali le za točko

Reprezentanca ZDA je ubranila naslov olimpijskega zmagovalca.

Reprezentanca ZDA je ubranila naslov olimpijskega zmagovalca.

Ameriška reprezentanca v umetnostnem drsanju je v Milanu ubranila naslov olimpijskih prvakov. S točko zaostanka so bili srebrni Japonci, tretji pa domačini Italijani. Odločilni je bil zadnji del tekmovanja v moški konkurenci, kjer je ZDA zlato odličje priboril Ilia Malinin, sicer tudi eden glavnih favoritov v posamični kategoriji.

Yuma Kagiyama
Sportal Zlato se nasmiha reprezentanci ZDA, prva zasledovalka je Japonska

Današnji del tekmovanja, ki so ga Američani začeli s petimi točkami naskoka pred Japonci, so s prostim programom začeli pari. ZDA sta zastopala Ellie Kam in Danny O'Shea, Kanado Lia Pereira in Trennt Michaud, Italijo Sara Conti in Niccolo Macii, Gruzijo Anastasiia Metelkina in Luka Berulava ter Japonsko Riku Miuru in Ryuichi Kihara.

Najbolje ocenjena sta bila Japonca, kljub temu so ZDA ohranile dve točki prednosti. Tretje mesto so ohranili Italijani.

S prostim programom so sledile ženske: Madeline Schizas (Kanada), Anastasiia Gubanova (Gruzija), Lara Naki Gutmann (Italija), Amber Glenn (ZDA) in Kaori Sakamoto (Japonska). Slednja je dobila najvišjo oceno, s čimer je Japonska prevzela vodstvo, na tretjem mestu so ostali domačini.

Malinin ni izvedel štirikratnega axla

O delitvi prvega in drugega mesta so tako s prostim programom odločili moški. Pomerili so se Nika Egadze (Gruzija), Matteo Rizzo (Italija), Stephen Gogolev (Kanada), Ilia Malinin (ZDA) in Shun Sato (Japonska).

Ilia Malinin je kljub nekaj manjšim napakam ZDA zagotovil zlato.

Tako Japonec kot Američan sta bila suverena, kljub nekaj manjšim napakam pa je Malinin na koncu ZDA zagotovil zlato. 21-letni Malinin je za svoj nastop dobil oceno 200,03 točke, Sato pa 194,86 točke.

Malinin je izvedel pet četvernih skokov, ne pa tudi tehnično zelo zahtevnega štirikratnega axla, ki ga je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedoval pred olimpijskimi igrami. Štirikratnega axla sicer na olimpijskih igrah ni izvedel še nihče, Malinin pa lahko napoved uresniči v posamični tekmi.

Američani so tekmo končali s točko prednosti pred Japonci in ubranili zlato z olimpijskih iger v Pekingu 2022 ter odprli zbirko medalj v tem športu na igrah v Italiji.

Umetnostno drsanje, ekipno:

ZLATO:  ZDA
SREBRO: Japonska
BRON:   Italija

