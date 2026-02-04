Pevka umrla po ugrizu kače. V bolnišnici ji niso mogli pomagati, saj niso imeli protistrupa.

26-letno pevko in nekdanjo tekmovalko v oddaji The Voice Nigeria je ugriznila strupena kača, medtem ko je spala v svojem stanovanju v nigerijski prestolnici Abuji, poroča The Guardian. Ker v bolnišnici niso imeli protistrupa, je kmalu po ugrizu umrla.

Nigerijska pevka Ifunanya Nwangene je umrla nekaj ur po ugrizu kače. Umrla je v bolnišnici, kjer ji niso mogli pomagati, saj niso imeli protistrupa. Novica o njeni smrti je sprožila hud prepir o dostopnosti zdravil v nigerijskih bolnišnicah.

Nwangene, znana tudi pod umetniškim imenom Nanyah, se je leta 2021 pojavila v oddaji The Voice Nigeria, zdaj pa se je pripravljala na svoj prvi samostojni koncert. Bila je vzhajajoča zvezda in znana po svoji vsestranskosti, saj je združevala jazz, opero, klasično glasbo in soul.

Zbudil jo je kačji ugriz

Nwangene je povedala, da se je okoli 8.30 zjutraj zbudila, saj je začutila ugriz. Kača, ki se je priplazila v njeno stanovanje, jo je ugriznila v zapestje. Kasneje so v njenem stanovanju našli dve kači, med njimi eno, srednje veliko gozdno kobro, je poročal Guardian.

Sam Ezugwu, dirigent zbora Amemuso, katerega članica je bila Nwangene, jo je odpeljal v bolnišnico, potem ko je prosila za pomoč v skupini zbora na WhatsAppu. Bolnišnica, v katero se je Nwangene najprej odpravila, ni imela na voljo nobenega protistrupa. Nato je odšla v Zvezni zdravstveni center (FMC), kjer so ji dali polivalentni protistrup proti kačam, kar pa ni zadostovalo. Ezugwu je povedal, da so jim zdravniki v FMC povedali, da nujno potrebujejo neostigmin - zdravilo, ki se v primeru ugriza kače uporablja v kombinaciji s protistrupom, a dodali, da so v bolnišnici izčrpali že vse zaloge. Kmalu zatem je Nwangene umrla, v bolnišnici pa so zapisali, da je prišlo do "hudih nevrotoksičnih zapletov zaradi ugriza kače in nenadnega poslabšanja".

"Vrnili smo se v bolnišnico in našli Ifunanyin mrtvo na postelji. Jokali smo, molili smo, kričali smo, a nas ni mogla več slišati," je povedal dirigent.

Kačji ugrizi po vsem svetu vsakih pet minut ubijejo eno osebo

Bolnišnica medtem zanika, da bi primanjkovalo protistrupa. "Naše zdravstveno osebje je zagotovilo takojšnje in ustrezno zdravljenje, vključno z oživljanjem, intravenskimi tekočinami, intranazalnim kisikom in dajanjem polivalentnega kačjega protistrupa. Trditve o nedostopnosti protistrupa in neustreznem odzivu so neutemeljene in ne odražajo dejanskega stanja," so zapisali.

V Nigeriji živi 29 vrst kač, od katerih je 41 odstotkov strupenih. Kačji ugrizi po vsem svetu vsakih pet minut ubijejo eno osebo – do 138 tisoč vsako leto, 400 tisoč ljudi pa ugriz kače trajno onesposobi. Domneva se, da veliko primerov in smrti ostane neprijavljenih. Po vsej Afriki poročajo o pomanjkanju protistrupa.