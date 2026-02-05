Renault clio: ali je res drag ali smo se spremenili mi? Primerjava cen skozi leta.

Novi renault clio prihaja z višjo ceno, več opreme in nekoliko drugačno vlogo na trgu. Čeprav ga ne bodo več izdelovali v Novem mestu, ostaja eden ključnih avtomobilov za razumevanje slovenskega avtomobilskega trga – in tega, koliko danes v resnici stane avtomobil po meri Slovenca. Primerjava cen čez leta pokaže, da se je del podražitev zgodil zaradi inflacije in novih zahtev, del pa zaradi tega, ker se je moral tudi clio pomakniti razred višje. Prodajno ne sme nagajati twingu, obenem pa mora delno zapolniti luknjo nekdanjega megana.

Renault clio v novi šesti generaciji ni več toliko slovenski kot prej, saj ga bodo izdelovali Turki in ne Dolenjci. Toda kot tradicionalno eden najbolje prodajanih avtomobilov v Sloveniji, s tem pa tudi med najpogostejšimi osebnimi avtomobili med Slovenci, je skupaj s svojimi kompaktnimi merami vselej predstavljal ogledalo slovenskemu avtomobilskemu trgu in tudi realnemu avtomobilu po meri Slovenca.

Koliko bo treba za clia odšteti leta 2026?

Ta mesec se v Sloveniji začne prodaja novega clia, ki ga bomo prihodnji teden po slovenskih cestah tudi že vozili. Več o praktični uporabi novega clia, ki je oblikovno veliko bolj drzen kot večina drugih Renaultovih (minimalistično usmerjenih) modelov, zato po prvih slovenskih kilometrih, tokrat pa več o cenah.

Tudi cenovno izhodišče clia neposredno kaže, kako se gibljejo cene na slovenskem trgu. Spomini na clia, ko je ta stal še krepko pod 15 tisočaki, so že zelo bledi. Pred leti smo za solidno opremljenega zapisali, da je za ta avtomobil tega razreda treba odšteti vsaj okrog 18 tisočakov. Ko smo konec lanskega leta v Parizu bili na razkritju novega clia, smo se vprašali, ali bo za novega dovolj imeti 20 tisoč evrov.

Foto: Renault Foto: Renault

(Nominalne) cene avtomobilov rastejo: inflacija, zakonsko predpisana oprema, emisijski standardi motorjev …

Pomislek je bil seveda na mestu. Najprej je tu inflacija, zaradi česar nominalnih cen danes in pred petimi ali desetimi leti ni mogoče neposredno primerjati.

Povedano drugače – za enako količino evrov je danes mogoče dobiti (kupiti) manj kot nekoč. Potem je tu dodatna varnostna oprema, nekaj te je zakonsko predpisane. Clio je tudi približno sedem centimetrov daljši kot prej, saj se mora dimenzijsko odmakniti od štirimetrskega električnega twinga in vsaj delno pokriti kombilimuzinsko luknjo po ukinitvi klasičnega bencinsko gnanega megana.

Leta 2017 začetna cena 12 tisoč, zdaj 19 tisoč evrov

Pobrskali smo med našimi starimi testi cliov in ugotovili naslednje: leta 2017 je osnovni clio stal le dobrih 11 tisoč evrov (še z 1,2-litrskim atmosferskim štirivaljnim motorjem). Clio s samodejnim menjalnikom in najvišjim paketom opreme je leta 2020 stal 20 tisoč evrov, leta 2022 pa različica I feel Slovenija 17 tisočakov oziroma 19 tisočakov z dodatno opremo.

Koliko bo stal novi? Tistih najcenejših različic ni več. Začetna cena clia je dobrih 19 tisoč evrov, vendar pa je to šibkejša različica motorja in zgolj osnovni paket opreme. Najbolj zanimiv bo srednji paket opreme (techno), ki z ročnim menjalnikom stane 21 tisoč evrov. Samodejni menjalnik ceno dvigne še za tisočaka in pol.

Foto: Renault

Zelo solidno opremljen z ročnim menjalnikom za slabih 23 tisočakov

Na hitro sem skonfiguriral svojega in tako opremi techno dodal dodatne parkirne senzorje, možnost brezžičnega polnjenja telefona in eno izmed kovinskih barv (brezplačna je le zelena). Vse to znese 1.600 evrov. Izpustil sem 18-palčna platišča za 500 evrov.

Tako bi bila cena clia z ročnim menjalnikom in spodobnim seznamom opreme okrog 22.700 evrov, tak clio s samodejnim menjalnikom pa bi stal že več kot 24 tisočakov.

Velik del rasti cen pokrije že inflacija

Če to primerjamo z nominalnimi cenami izpred nekaj let, se zdijo cene visoke. Toda razlika vsaj kakih treh tisočakov se vendarle pokrije že na račun inflacije v teh letih, pri čemer več opreme niti ne upoštevamo.

Bo ta cenovni segment za bencinsko gnane avtomobile postal nova realnost? Francoski tekmeci, kot sta na primer citroën C3 in že nekoliko ostareli peugeot 208, se z ročnima menjalnikoma (in solidno opremo) še gibljeta okrog meje 20 tisočakov. Oba imata blago hibridne motorje, medtem ko Renault pri cliu stavi le na pravi hibridni pogon – ta pa je zares drag (pri enaki opremi je dražji za 3.600 evrov) in je do zdaj prepričal le okrog deset odstotkov kupcev clia.

Cena clia je zanimiva tudi skozi prizmo renaulta 5, aktualnega zmagovalca izbora Slovenski avto leta. Ko sem si petko z večjo baterijo skonfiguriral s primerljivo opremo kot clia, je bila cena tik pod 35 tisočaki. Tudi z izkoriščeno subvencijo je petka dražja od precej večjega clia s primerljivo opremo in samodejnim menjalnikom.

Foto: Gregor Pavšič

V prihodnjih mesecih bo zanimivo spremljati cene avtomobilov cliovega razreda. Cenovni razpon pri 20 tisoč evrih je zdaj osnovni cilj za najmanjše električne avtomobile – na primer twinga, njegovega neposrednega kitajskega tekmeca BYD dolphin surf, pričakujemo tudi volkswagen ID.1 in najverjetneje tudi kio EV1. Toda poleg trenutnih subvencij imajo ti avtomobili še dodatne finančne ugodnosti, na drugi strani pa imajo nekaj večji avtomobili cliovega razreda zaradi svojih klasičnih motorjev nekaj več mobilnostne svobode. Ker cenovno ne bodo mogli konkurirati električnim alternativam, morajo ponuditi več prostora in še bolj vsestransko uporaben avtomobil.

Pa čeprav bo zato cena nekaj višja, saj bo dobra prodaja električnih malčkov zaradi zniževanja povprečnega izpusta CO2 vsaki avtomobilski znamki v velikem interesu. Z naskokom najbolje prodajani clio bo namreč imel uradni izpust okrog 115 gramov CO2 na kilometer, twingo pa ničelnega. Na dva clia bo tako treba prodati vsaj enega twinga.

