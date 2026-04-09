Avtor:
M. L.

Četrtek,
9. 4. 2026,
9.45

Osveženo pred

59 minut

Nataša Pirc Musar Lufthansa letališče Ljubljana Solinair

Četrtek, 9. 4. 2026, 9.45

59 minut

Na Brniku odprli največji hangar za vzdrževanje letal v Sloveniji

Na Brniku so odprli največji hangar za vzdrževanje letal v Sloveniji. Letalsko podjetje Solinair bo z novo investicijo povečalo zmogljivosti, vstopilo v zahtevnejši segment vzdrževanja in v prihodnjih letih zaposlilo do 60 ljudi. Med njegovimi naročniki so tudi največje letalske družbe.

Družba Solinair združuje štiri ključna področja letalske dejavnosti: letalske operacije s tovornimi prevozi, vzdrževanje letal, vodenje stalne plovnosti in usposabljanje tehničnega osebja. Kot je ob odprtju izpostavil direktor podjetja Matej Tomšič, je pridobitev novega hangarja prelomni trenutek zanje. Slovesno odprtje novega hangarja podjetja Solinair. | Foto: Tinkara Zupan/STA Foto: Tinkara Zupan/STA

Največji hangar v Sloveniji

Zaradi vse večjega povpraševanja po baznem vzdrževanju letal so se v podjetju že pred leti odločili za širitev zmogljivosti. V obstoječih hangarjih so lahko hkrati vzdrževali tri ali štiri letala.

Solinair | Foto: Tinkara Zupan/STA Foto: Tinkara Zupan/STA

Novi hangar, ki velja za največjega v Sloveniji, bo omogočal delo na dodatnih treh letalih hkrati in širitev dejavnosti na segment ozkotrupnih letal. 

Doslej so letno servisirali od 50 do 60 letal, med njihovimi najzvestejšimi naročniki pa so Lufthansa, Helvetic, Finnair ter nigerijska prevoznika Ibom Air in ValueJet.

Lufthansa je med njihovimi najzvestejšimi strankami. | Foto: Reuters Lufthansa je med njihovimi najzvestejšimi strankami. Foto: Reuters Tomšič je poudaril, da novi hangar ne predstavlja le nove infrastrukture, ampak tudi orodje, ki jim omogoča naslednji korak v razvoju podjetja. Omogoča tako večjo zmogljivost kot višjo raven kakovosti ter podjetju zagotavlja nove priložnosti. 

V letalstvu je ključna prilagodljivost 

Dodal je, da je letalstvo globalna panoga, občutljiva na geopolitične razmere. Te vplivajo predvsem na cene goriv in povečujejo negotovost, zato morajo biti podjetja še bolj prilagodljiva.

Slovesno odprtje novega hangarja podjetja Solinair. | Foto: Tinkara Zupan/STA Foto: Tinkara Zupan/STA

Predsednica Pirc Musar: Gre za navdihujočo zgodbo

Odprtja hangarja se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je dejala, da to ni le infrastrukturni in poslovni dogodek, temveč tudi širše sporočilo o razvoju slovenske letalske panoge, domačega znanja in podjetniškega zagona. Razvojno pot podjetja je označila za navdihujočo: "Iz majhnega podjetja je v letih razvoja nastala resna letalska organizacija z jasno razvojno vizijo, sodobnimi zmogljivostmi in odličnimi obeti za prihodnost."

Podjetje z novim objektom vstopa v zahtevnejši in tržno pomembnejši segment letalskega vzdrževanja. Gre za primer investicije z visoko dodano vrednostjo, ki ustvarja tudi nova znanja, nova delovna mesta, večjo mednarodno primerljivost in razvoj storitev, ki Slovenijo uvrščajo med države s sodobno letalsko industrijo, je poudarila predsednica.

Letališče Ljubljana | Foto: Klemen Korenjak Foto: Klemen Korenjak

Podjetje Solinair je nastalo na portoroškem letališču, leta 2004 pa se je preselilo na Brnik. Po podatkih Bizija je imelo v 2024 118 zaposlenih, v prihodnjih letih naj bi zaposlili od 50 do 60 ljudi. V letu 2024 je ustvarilo 30 milijonov čistih prihodkov od prodaje ter 2,8 milijona evrov dobička. Povprečna plača v podjetju je bila 3.086,92 evra. 
