Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Četrtek,
5. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Oberstdorf 2026 medalja smučarski skoki zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Timi Zajc Timi Zajc

Četrtek, 5. 2. 2026, 4.00

6 ur, 49 minut

Zajc pred OI brez olepševanja: Medalji mi danes nič ne pomagata

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Timi Zajc | Timi Zajc gre proti olimpijskim igram brez nostalgije. "Medalji mi danes nič ne pomagata," pove brez olepševanja. | Foto Guliverimage

Timi Zajc gre proti olimpijskim igram brez nostalgije. "Medalji mi danes nič ne pomagata," pove brez olepševanja.

Foto: Guliverimage

Timi Zajc olimpijske igre začenja brez nostalgije in brez izgovorov. Dve olimpijski medalji sta spomin. "Danes mi nič ne pomagata," pove odkrito in v isti sapi nadaljuje: "Na OI se ne gre uživat, ampak tekmovat." Popotnica ni idealna. Po Willingenu in svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu išče prave občutke, opremo in tehniko, a pogled je obrnjen naprej. Z mislijo, da se mu izide tisti dan, ko bo najpomembneje. Kot se mu v karieri že je, ko je postal svetovni prvak v Planici.

Olimpijske igre so pred vrati. Skakalci boste danes preizkusili manjšo skakalnico, tekmo pa imate 9. februarja. Kaj pomenijo igre za vas?
Velika tekma. Cilj je, da bomo vsi trije na koncu zadovoljni. Težka preizkušnja je in tisti dan se mora vse iziti.

Kako se spominjate zadnjih olimpijskih iger v Pekingu, na katerih ste skočili do zlate in srebrne medalje na tekmi mešanih ekip in moštveni tekmi, igre pa je prav tako zaznamoval tudi čas koronavirusa?
Nimam jih v lepem spominu, razen medalj in podelitev seveda. Ves preostali čas smo bili zaprti. To je bil slabši del. Tudi letos ne gremo uživat, ampak tekmovat. Glava bo 14 dni zaposlena s skoki.

Koliko vam pomenita olimpijski medalji?
Imam ju, to je zagotovo super. Sem zelo vesel. A moram hoditi na treninge, se truditi za dobre skoke. Danes mi nič ne pomagata.

Willingen in Oberstdorf sta za njim. Misli ima usmerjene v prihodnost. | Foto: Guliverimage Willingen in Oberstdorf sta za njim. Misli ima usmerjene v prihodnost. Foto: Guliverimage

Popotnica za olimpijske igre ni najboljša. Willingen se ni razpletel, kot ste si želeli, svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu prav tako ne. Kaj se vam je tam zalomilo?
Rezultati niso takšni, kot bi si želel. Za nazaj ne morem nič spremeniti. Poskusiti moram najti rešitev – pravo opremo in tehniko –, da bom lahko čim boljši. Poleti v Oberstdorfu so bili zaradi pogojev kar zahtevni, kar malce sem se izgubil.

Anže Lanišek
Sportal Zaradi Pekinga Lanišek trpel: "Ne oziram se več nazaj. Kar je bilo tam, naj ostane v Pekingu"

Pred sezono ste dejali, da je vaš glavni cilj prav svetovno prvenstvo v poletih. Se razočaranje zaradi tega še kaj pozna?
Kaj pa vem. Kar hitro sem predelal. Ni se izšlo. Poskušal sem najti prave občutke za letenje, pa se to ni zgodilo. Gledati moram pozitivno naprej.

"Na OI se ne gre uživat, ampak tekmovat."

Kakšno mnenje imate o olimpijskih skakalnicah v Predazzu?
Nimam nekega posebnega mnenja. Poleti smo tam imeli grand prix, zdaj v snegu bo drugačna pesem. Ko boš odrinil, bo drugačen pogled na doskočišče. Tudi na prejšnjih olimpijskih igrah skakalnic nismo poznali. Če si v formi, ti vsaka skakalnica ustreza, če nisi, imaš na vseh težave.

Slovenija bo zaradi drugačnega načina dodeljevanja kvot imela le tri skakalce. Bo kaj "dolgčas", ker vas bo manj v ekipi na prizorišču?
Z glavo moraš biti pri stvari. Če se poteguješ za velike stvari, moraš biti tako ali tako ves čas osredotočen.

Glede na to, da je Predazzo blizu, lahko pričakujemo tudi vaše navijače?
Nekaj jih bo.

olimpijski krogi Milano Cortina
Novice Rusi nad olimpijske igre v Italiji
Fredrik Moeller, olimpijske igre 2026
Sportal Grd padec na olimpijski progi: takšno je stanje poškodovanega smukača
Martin Čater ZOI Bormio 2026
Sportal Hrobat in Čater že potestirala olimpijsko progo, a nista bila v ospredju
Alberto Tomba Deborah Compagnoni
Sportal Častna naloga za italijanska zimska junaka!
Predazzo
Sportal Skakalci odštevajo ure, v olimpijskem programu spremembi, superekipna tekma bo doživela debi
Lindsey Vonn
Sportal Drama Lindsey Vonn: "Pričakovala bi vse, ampak ..."
Rok Masle
Sportal Slovenski skakalec operiran: Počutim se dobro
Domen Prevc Nika Prevc Anže Lanišek zaslužek
Sportal Prevca pobirata največ: Domen Prevc daleč največji zaslužkar, Nika s 30 tisočaki naskoka
Milano Cortina ZOI vstopnice
Sportal Kakšne so cene olimpijskih vstopnic na Slovencem najbližjih igrah v zgodovini?
Oberstdorf 2026 medalja smučarski skoki zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Timi Zajc Timi Zajc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.