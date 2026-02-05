Zajc pred OI brez olepševanja: Medalji mi danes nič ne pomagata

Timi Zajc olimpijske igre začenja brez nostalgije in brez izgovorov. Dve olimpijski medalji sta spomin. "Danes mi nič ne pomagata," pove odkrito in v isti sapi nadaljuje: "Na OI se ne gre uživat, ampak tekmovat." Popotnica ni idealna. Po Willingenu in svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu išče prave občutke, opremo in tehniko, a pogled je obrnjen naprej. Z mislijo, da se mu izide tisti dan, ko bo najpomembneje. Kot se mu v karieri že je, ko je postal svetovni prvak v Planici.

Olimpijske igre so pred vrati. Skakalci boste danes preizkusili manjšo skakalnico, tekmo pa imate 9. februarja. Kaj pomenijo igre za vas?

Velika tekma. Cilj je, da bomo vsi trije na koncu zadovoljni. Težka preizkušnja je in tisti dan se mora vse iziti.

Kako se spominjate zadnjih olimpijskih iger v Pekingu, na katerih ste skočili do zlate in srebrne medalje na tekmi mešanih ekip in moštveni tekmi, igre pa je prav tako zaznamoval tudi čas koronavirusa?

Nimam jih v lepem spominu, razen medalj in podelitev seveda. Ves preostali čas smo bili zaprti. To je bil slabši del. Tudi letos ne gremo uživat, ampak tekmovat. Glava bo 14 dni zaposlena s skoki.

Koliko vam pomenita olimpijski medalji?

Imam ju, to je zagotovo super. Sem zelo vesel. A moram hoditi na treninge, se truditi za dobre skoke. Danes mi nič ne pomagata.

Willingen in Oberstdorf sta za njim. Misli ima usmerjene v prihodnost. Foto: Guliverimage

Popotnica za olimpijske igre ni najboljša. Willingen se ni razpletel, kot ste si želeli, svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu prav tako ne. Kaj se vam je tam zalomilo?

Rezultati niso takšni, kot bi si želel. Za nazaj ne morem nič spremeniti. Poskusiti moram najti rešitev – pravo opremo in tehniko –, da bom lahko čim boljši. Poleti v Oberstdorfu so bili zaradi pogojev kar zahtevni, kar malce sem se izgubil.

Pred sezono ste dejali, da je vaš glavni cilj prav svetovno prvenstvo v poletih. Se razočaranje zaradi tega še kaj pozna?

Kaj pa vem. Kar hitro sem predelal. Ni se izšlo. Poskušal sem najti prave občutke za letenje, pa se to ni zgodilo. Gledati moram pozitivno naprej.

"Na OI se ne gre uživat, ampak tekmovat."

Kakšno mnenje imate o olimpijskih skakalnicah v Predazzu?

Nimam nekega posebnega mnenja. Poleti smo tam imeli grand prix, zdaj v snegu bo drugačna pesem. Ko boš odrinil, bo drugačen pogled na doskočišče. Tudi na prejšnjih olimpijskih igrah skakalnic nismo poznali. Če si v formi, ti vsaka skakalnica ustreza, če nisi, imaš na vseh težave.

Slovenija bo zaradi drugačnega načina dodeljevanja kvot imela le tri skakalce. Bo kaj "dolgčas", ker vas bo manj v ekipi na prizorišču?

Z glavo moraš biti pri stvari. Če se poteguješ za velike stvari, moraš biti tako ali tako ves čas osredotočen.

Glede na to, da je Predazzo blizu, lahko pričakujemo tudi vaše navijače?

Nekaj jih bo.