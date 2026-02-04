Spravila se je na Đokovića: "Komaj je končal osnovno šolo, vrgli so ga iz srednje in zdaj bi vodil državo?"

Nekdanja podpredsednica srbske vlade Zorana Mihajlović se je na žaljiv način spravila na najboljšega športnika države Novaka Đokovića. Zmotile so jo njegove besede po finalu teniškega turnirja Australian Open.

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, se je znova znašel na udaru ostrih napadov v svoji domovini. Ne zaradi rezultatov, ampak zaradi svojega aktivizma proti režimu Aleksandra Vučića v Srbiji in podpore študentom.

"Sporočilo za naše ljudi v Srbiji: pravica in resnica vedno zmagata. Vztrajajte," je Đoković rojakom v domovini sporočil po porazu proti Carlosu Alcarazu v finalu Odprtega prvenstva Avstralije.

Na njegove besede se je kmalu odzvala srbska političarka Zorana Mihajlović, ki se je na srbskega teniškega igralca spravila z ostrimi besedami na družbenih omrežjih. V zgodbi na Instagramu je pod vprašaj postavila njegovo izobrazbo, ga osebno žalila in celo obtožila, da z javnimi nastopi meri na politično kariero.

"Prežalostno. Ne glede na to, da je vrhunski športnik, sporočilo pošilja človek, ki je komaj končal osnovno šolo, iz srednje pa je bil izključen. Bi zdaj vodil državo? Bi za politično kampanjo izkoriščal lastne otroke?" je zapisala na družbenih omrežjih. Dodala je še: "Sporočilo za katere ljudi točno – za tiste v državi, kjer plačuješ davke, in to ni Srbija? Ali za tiste, ki jih uporabljaš v Srbiji, da bi postal politik?"

Preberite še: