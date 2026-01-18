Iranske oblasti naj bi potrdile pet tisoč smrtnih žrtev protestov

Iranske oblasti so potrdile, da je bilo v protivladnih protestih v Iranu ubitih najmanj pet tisoč ljudi, vključno z okoli 500 pripadniki varnostnih sil, je danes za agencijo Reuters povedal neimenovani iranski uradnik. Za njihovo smrt je obtožil "teroriste in oborožene izgrednike", ni pa priznal vloge oblasti pri krvavem zatiranju protestov.

Iranski uradnik je to informacijo navedel potem, ko je iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej v soboto prvič priznal, da je bilo v protestih ubitih več tisoč ljudi. V nagovoru več tisoč podpornikov ob verskem prazniku je po poročanju britanskega BBC, ki je povzel iranske medije, povedal, da je bilo ubitih več tisoč ljudi, nekateri na "nečloveški, divjaški način". Za njihovo smrt je okrivil ZDA.

"Tisti, povezani z Izraelom in ZDA, so povzročili ogromno škodo in ubili več tisoč ljudi," je rekel. Izpostavil je, da za "žrtve, škodo in obtožbe, ki jih je izrekel proti iranskemu narodu", obtožujejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Neimenovani iranski uradnik, ki je danes za Reuters povedal, da so oblasti potrdile, da je bilo v protivladnih protestih ubitih najmanj pet tisoč ljudi, pa je za umore nedolžnih Irancev okrivil "teroriste in oborožene izgrednike".

Po njegovih besedah je bilo največ smrtnih žrtev v kurdskih območjih na severozahodu Irana, kjer delujejo kurdski uporniki. Ocenil je še, da se končno število žrtev ne bo bistveno povečalo, Izrael in oborožene skupine v tujini pa je obtožil, da so opremili in podprli protestnike. Iranske oblasti sicer za nemire redno krivijo tuje sovražnike, vključno z Izraelom, največjim sovražnikom islamske republike, ki je junija lani izvedel napade na Iran.

Smrtne obsodbe še niso izrekli

Iransko sodstvo pa je danes sporočilo, da v zvezi s protesti niso še nikogar obsodili na smrt, saj naj bi šlo za "strog in dolgotrajen postopek", ki bi lahko trajal mesece ali leta. Njihov tiskovni predstavnik je ob tem za radiotelevizijo IRIB News povedal, da so nekateri protestniki plačanci izraelske in ameriške obveščevalne agencije Mosad in Cia. Ameriška organizacija za človekove pravice HRANA je v soboto sporočila, da je potrjeno število smrtnih žrtev med krvavim zatiranjem protestov doseglo 3.308, medtem ko informacije o več kot štiri tisoč ljudeh še preverjajo. Potrdila je tudi več kot 24 tisoč aretacij.

Dodal je, da si sodstvo prizadeva razlikovati med prevaranimi protestniki in dejanskimi pobudniki. Šele ko bo na voljo dovolj dokazov, bodo pobudnike strogo kaznovali, je povedal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Več kot 20 tisoč aretiranih

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra lani izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Oblasti so odgovorile z nasilnim zatiranjem.