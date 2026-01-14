ZDA osebju naročile, naj pred večerom zapusti vojaško bazo

ZDA iz svoje vojaške baze Al Udeid v Katarju zaradi povečanih napetosti v regiji umikajo del osebja, potem ko je Washington zagrozil z intervencijo v Iranu. Ta je sosednje države, ki gostijo ameriške sile, posvaril, da bo v tem primeru napadel ameriška oporišča, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na diplomatske vire.

Opozorilo prihaja pred morebitno intervencijo

Katar je potrdil, da je bilo delu osebja naročeno, naj zapusti ameriško vojaško bazo, sta povedala dva diplomatska vira, potem ko je Washington zagrozil z intervencijo v Iranu, ki ga pretresajo množični protivladni protesti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Naročili so jim, naj bazo zapustijo pred večerom.

Razkritje sledi izjavam visokega iranskega uradnika, da je Teheran opozoril sosednje države, ki gostijo ameriške čete, da bo v primeru napada ZDA napadel ameriške oporišča.

Od Irana je baza oddaljena le 190 kilometrov

Al Udeid, največja ameriška vojaška baza na Bližnjem vzhodu, je od Irana čez Perzijski zaliv oddaljena približno 190 kilometrov. Junija lani je bila tarča povračilnih napadov Irana, ki je izvedel povračilne ukrepe zaradi ameriškega bombardiranja iranskih jedrskih objektov. Iranske rakete so prestregli, napad pa po podatkih tako Katarja kot ZDA ni zahteval žrtev in škode.

Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je danes opozoril, da iranski junijski napad na ameriško oporišče v Katarju kaže na iransko sposobnost odziva, poroča AFP.

Svarijo tudi zaposlene na veleposlaništvu v Savdski Arabiji

K "povečani previdnosti" je danes zaposlene pozvalo tudi ameriško veleposlaništvo v Savdski Arabiji. Potem ko je Washington zagrozil z odgovorom na vladno zatiranje protestov v Iranu, je svojemu osebju sporočilo, naj ravna previdno in se izogiba vojaškim objektom.

Spričo napetosti v regiji je ameriško veleposlaništvo v Savdski Arabiji svojemu osebju svetovalo, naj bo bolj previdno in omeji nenujna potovanja na kakršne koli vojaške objekte v regiji. Kot je veleposlaništvo zapisalo na svoji spletni strani, enako priporočajo tudi drugim ameriškim državljanom v Savdski Arabiji.