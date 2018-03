… leta 2013 je umrl Boris Strel, nekdanji vrhunski slovenski alpski smučar. Strel je bil prvi slovenski smučar, ki je dobil medaljo na svetovnem prvenstvu. Leta 1982 je bil bronast v veleslalomu v Schladmingu.

Na tistem svetovnem prvenstvu je slavil Američan Steve Mahre, drugi pa je bil legendarni Šved Ingemar Stenmark. Strel je dvakrat tekmoval tudi na olimpijskih igrah. Leta 1980 je bil v Lake Placidu v veleslalomu osmi, štiri leta pozneje v Sarajevu pa peti. Svojo športno kariero je končal po sezoni 1984/85.

Zgodilo se je še …

Leta 1993 je v najelitnejšem italijanskem nogometnem tekmovanju za rimski klub AS Roma debitiral Francesco Totti. Tedaj 16-letni mladenič, ki mu je premierno priložnost dal Vujadin Boškov, se je z gostovanja pri Brescii vrnil s svojo prvo zmago. Roma je namreč tekmo dobila z izidom 2:0.

Leta 1966 sta Anglež David Corbett in njegov pes Pickles pod kupom smeti v kotu nekega vrta v predmestju Londona po naključju našla pogrešan pokal Julesa Rimeta, ki so ga le nekaj dni prej ukradli z razstave v Westminstrski dvorani. Corbett je za nagrado prejel 6.000 funtov, zlato trofejo samo pa so cenili na 3.000 funtov. Pokal, namenjen svetovnemu prvaku v nogometu, je bil imenovan po Francozu Julesu Rimetu, prvem predsedniku krovne svetovne nogometne organizacije in pobudniku tekmovanj za svetovno prvenstvo.

Leta 1972 je legendarni košarkar Wilt Chamberlain odigral svojo zadnjo tekmo.

Leta 1998 je Primož Gliha zabil gol za Hapoel Beit-Shean pri zmagi z 2:0 nad Bnei Yehudo Tel Aviv v izraelskem prvenstvu.

Leta 2001 ja na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 v Atenah pri zmagi nad Grčijo s 4:2 prvič za nemško reprezentanco v 14. nastopu zadel Michael Ballack.

Leta 2001 so slovenski nogometaši na razprodanem štadionu za Bežigradom v peti kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu še četrtič igrali neodločeno, tokrat z Jugoslavijo. V napeti in izenačeni tekmi je v 33. minuti prvi zadetek dosegel "slovenski grobar" z Eura 2000 Savo Milošević. Že v sodnikovem dodatku je izenačil Zlatko Zahovič, ki je v Miloševićevem slogu s prostega strela ukanil nemočnega Aleksandra Kocića in Sloveniji priboril več kot zasluženo točko.

Leta 2001 je takrat 31-letni Diego Pablo Simeone na kvalifikacijski tekmi za SP 2002 proti Venezueli (5:0) v Buenos Airesu za reprezentanco nastopil že stotič. Kot prvi argentinski nogometaš s takim dosežkom je Simeone na takratni lestvici vodil pred Oscarjem Ruggerijem, ki je v reprezentanci odigral 97 tekem, in legendo argentinskega nogometa Diegom Maradono (91).

Leta 2007 je Slovenija v Celju pred 9.520 gledalci v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008 gostila slovito Nizozemsko in se dobro upirala favoriziranemu nasprotniku. Pod vodstvom Matjaža Keka so imeli Slovenci – predvsem Klemen Lavrič – kar nekaj priložnosti, da bi zadeli, a jih niso izkoristili. Kazen je prišla v 86. minuti, ko je zvezdnik španske Barcelone Giovanni van Bronckhorst po strelu od daleč matiral Samirja Handanoviča v slovenskih vratih in postavil končni izid tekme 0:1.

Rodili so se:

1937 - nekdanji romunski nogometaš Emeric Ienei

1958 - nekdanji švicarski nogometaš Heinz Hermann

1968 - nekdanji francoski nogometaš Alain Caveglia

1972 - nekdanji madžarski nogometaš Peter Lipcsei

1975 - nekdanji španski nogometaš Ivan Helguera

1981- nekdanji slovenski nogometaš Mitja Javornik



1981 - češka teniška igralka Barbora Strýcová