Slovenska šampionka v elitni družbi Primoža Peterke in Petra Prevca

Nika Križnar je danes na najlepši možen način sklenila sezono v smučarskih skokih. V Čajkovskem se je na zadnji tekmi sezone s tretjim mestom povzpela na vrh skupnega seštevka in osvojila skupno zmago. S tem je postala peta Slovenka v zgodovini, ki se lahko pohvali z velikim kristalnim globusom. "To je najboljši dan v mojem življenju. Res je neverjetno in zelo sem vesela," je po velikem dosežku povedala 21-letna slovenska skakalka.

Slovenija slavi novo športno junakinjo in nov veliki uspeh. Nika Križnar je danes na zadnji tekmi svetovnega pokala v tej sezoni nadoknadila 15 točk zaostanka v skupnem seštevku za Japonko Saro Takanaši in prišla do tako želenega velikega kristalnega globusa. Nosilka srebrnega in bronastega odličja iz minulega svetovnega prvenstva je sezono končala pri 871 točkah, Takanšijeva je zbrala 862 točk in tako ostaja pri štirih osvojenih globusih. Avstrijka Marita Kramer, ki je danes slavila z rekordom skakalnice, je bila tretja (860 točk).

Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v sezoni 2020/21. Foto: Guliverimage

"Skozi celotno sezono je bilo kar težko držati to prvo mesto. Rumena majica je imela skoraj ves čas drugo lastnico in ni bilo lahko. Res sem dala vse od sebe in na koncu se je vse skupaj obrnilo v mojo prid. Danes je bila tekma iskreno povedana res težka, zelo je pihalo in stanje se je slabšalo iz minute v minuto, tako da sem res vesela, da so uspeli izpeljati vsaj eno serijo. Res sem zadovoljna, da mi je danes uspel že prvi skok. Moram priznati, da sem na manjši skakalnici občutila več nervoze in treme. Mogoče, ker sem bila takrat v majici vodilne in je bil to nek dodaten pritisk. Tam sem podlegla pritisku, nisem naredila najboljših skokov, a sem vesela, da sem kljub temu uspela skočiti na stopničke," je petkovo tekmo danes pokomentirala nova dobitnica velikega kristalnega globusa.

Ekipna tekma dobra priprava na finale

Zaradi slabih vremenskih razmer v soboto so danes v Čajkovskem pred tekmo posameznic izvedli še ekipno tekmo, kjer je ravno Križnarjeva v zadnjem skoku Sloveniji priborila drugo mesto. "Vesela sem, da smo danes imele priložnost skakati še na ekipni tekmi. Dan smo začele že res zgodaj, ob peti uri po slovenskem času, in moram priznati, da sem bila takrat še res 'zalimana', a pripravljena na skoke. Nisem preveč razmišljala o samem skoku, kar se je izkazalo za dobro, in sem res uživala že od začetka dneva. Imela sem malce težav s točnostjo, a mi je uspel dober skok in sem res ponosna nase. Zahvaliti se moram tudi družini, fantu in seveda najpomembnejše, trenerju in celotnemu štabu, ki so me pripeljali do tega trenutka in velikega kristalnega globusa," hvaležnosti in zadovoljstva po tekmi ni skrivala slovenska šampionka.

V elitni druščini

Križnarjeva je danes postala tudi prva slovenska smučarska skakalka z osvojenim velikim kristalnim globusom po Primožu Peterki in Petru Prevcu. Foto: Guliverimage Križnarjeva je danes postala tudi prva slovenska smučarska skakalka z osvojenim velikim kristalnim globusom po Primožu Peterki in Petru Prevcu, hkrati je prva, ki ji je to uspelo v ženski konkurenci. "To mi pomeni res veliko. Dolgo sem sanjala, da mi bo enkrat uspel ta podvig. Sanjala sem celo sezono in vsa prejšnja leta, zdaj mi je končno uspelo. Vesela sem, da sem se pridružila tako elitni druščini dobitnikov kristalnih globusov. Zdaj vem, kako se je počutil Peter v tem trenutku, in verjamem, da se jaz počutim enako. Mešani občutki, polni čustev, res je lepo," je priznala Križnarjeva, ki je sezono tlakovala že s skupno zmago v poletnem delu sezone.

"Treba je nadgrajevati svoje skoke in po koncu poletnega dela sem trenirala še močneje. Glede na čase, v katerih smo, sem to karanteno zaradi koronavirusa izkoristila za še boljšo pripravo. Izkoristila sem domače prizorišče, doma veliko trenirala, res garala in si prislužila ta veliki kristalni globus. To je res nekaj najboljšega, kar se mi je lahko zgodilo. A fokus je bil ves čas pravi, poslušala sem nasvete trenerja. Treba je slediti svojim željam in jih izpolniti. Kljub temu da mi na Ljubnem, kjer sem dosegla najslabši rezultat v sezoni, ni šlo, sem uspela priti nazaj na vrh," je bila zadovoljna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini, ki največ zaslug za uspeh pripisuje trenerju Zoranu Zupančiču.

Zoran Zupančič po velikem uspehu:

"Zoran dela z vso ekipo na enak način in to mi je pri njem res všeč. Vesela sem, da je bil z mano praktično skozi celotno športno pot, bil je moj prvi trener. Bil je priča celotni moji dozdajšnji karieri in vesela sem, da je tudi on del tega uspeha. Ta kristalni globus ni namenjen le meni, ampak tudi njemu, ker je res ogromno pripomogel k velikemu dosežku," je dejala Slovenka, ki se je v tej sezoni desetkrat zavihtela na oder za zmagovalke.

Najprej šola, nato dopust

Sezona je zdaj končana, pred skakalci je zdaj nekaj časa za odmor. "Najprej me čakata pakiranje in pot domov. Definitivno bo globus odšel z mano na letalo, ne bom ga pustila v prostoru za prtljago, saj ga želim imeti ves čas ob sebi (smeh, op. p.). Komaj čakam, da vidim vse domače, da jih vse objamem. Potem bo čas tudi za dopust, a glede na trenutno stanje še ne vem, kako bo. Najprej bom šla nazaj v šolo, da opravim vse, kar imam. Če bom imela čas in možnost, se bom za prvomajske praznike odpravila na dopust, želim si kam dlje, a glede na trenutno situacijo bom morda raziskala tudi kakšne delčke Slovenije, saj je tudi naša država čudovita," je še sklenila simpatična zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala.

