Slovenska skakalna kraljica in njena posebna pot

Slovenija se po Primožu Peterki in Petru Prevcu spet veseli velikega kristalnega globusa. Tokrat v režiji šele 20-letne Nike Križnar, ki piše prav posebno pot. Kot tank, kot to večkrat poudari njen glavni trener Zoran Zupančič, je šla skozi sezono in spisala največji uspeh v karieri.

Majhni hribovski kraj Delnice v Poljanski dolini ima razlog za veselje. Razlog? Veliki kristalni globus Nike Križnar, ki je v Čajkovskem v Rusiji zdržala pritisk in se razveselila zgodovinskega uspeha v slovenskih ženskih skokih.

Dve zmagi, štiri druga in tri tretja mesta so bili osrednji dosežki 20-letne skakalke v svetovnem pokalu ter trdna osnova, da je osrednja lovorika romala v njene roke. Za njo je sanjska sezona, saj se je na nordijskem svetovnem prvenstvu veselila še bronastega odličja na posamični tekmi na veliki skakalnici in ekipnega srebra.

Ni se ustrašila izziva in odločno pogledovala proti najvišjih mestih. Glavni trener Zoran Zupančič je že pred časom dejal, da je Nika po drugem mestu na uvodu sezone napovedala lov za rumeno majico, ki jo je večkrat v sezoni tudi oblekla. Izpostavil je, da jo je težko zaustaviti, ko si kaj zamisli. Kot tank gre čez vse ovire, zato so jo morali večkrat držati nazaj.

Delo na kmetiji ji ni tuje, vztrajala, da sta jo starša vpisala v smučarske skoke

Foto: Sportida A brez osnov in želje po trdem delu uspeha ne moreš pričakovati. In Nika, ki sicer zdaj živi v Mlaki pri Kranju, je že kot otrok iz osemčlanske družine – ima starejšo sestro, dva starejša in dva mlajša brata – brez težav poprijela tudi za delo na manjši kmetiji v Delnicah, se z očetom usedla tudi na traktor.

Pri sedmih letih se je začela ukvarjati s skoki, ko je bil dan odprtih vrat na skakalnici v Žireh. Tako vztrajna je bila, da sta jo starša vpisala v smučarske skoke. In kdo je bil njen prvi trener? Prav Zoran Zupančič, ki je na čelu A reprezentance tudi zdaj, z njim pa je delala še v Državnem panožnem centru v Kranju (DPNC). Zanimivo, da se je sprva spogledovala s frizerskim in slaščičarskem poklicem, a se nato vključila v športni oddelek na Gimnaziji Franceta Prešerna.

Medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih pobirala kot po tekočem traku

Že pri trinajstih letih je premierno nastopila na mednarodni napravi, na tekmah svetovnega pokala pa smo jo videli prvič na delu na domači tekmi na Ljubnem. In pri vsega 15 letih ter z odličnim 14. mestom je dala vedeti, da ima Slovenija v njej velik potencial. Že naslednji dan je nadgradila najboljšo uvrstitev in se povzpela celo na 12. mesto. To sta bila zanjo edina nastopa v svetovnem pokalu v tisti sezoni, a je imela le-ta šampionski predznak.

Sledil je nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu v Rasnovu. Na tekmi mešanih ekip je z Emo Klinec, Borom Pavlovčičem in Domnom Prevcem osvojila zlato medaljo.

V sezoni 2016/17 se v svetovnem pokalu še ni dvignila na višjo raven, a je zasijala v najlepši možni luči na mladinskem svetovnem prvenstvu v ameriškem Park Cityju. Kar tri medalje si je priskakala. Na posamični tekmi je osvojila bronasto medaljo, na ženski ekipni tekmi se je z reprezentančnimi kolegicami veselila srebrne medalje, novega zlatega odličja pa se razveselila na tekmi mešanih ekip.

Nadgradnja na mladinskih svetovnih prvenstvih je sledila leta 2018, ko je postala svetovna prvakinja, uspeha pa se je veselila s srebrno Emo Klinec. Dan pozneje je sledil nov razlog za veselje in nova zlata medalja na ženski ekipni tekmi.

Prve stopničke v Rasnovu, posebno pot začela tlakovati v Avstriji

Poseben mejnik je postavila tudi v svetovnem pokalu, v katerem je v Rasnovu premierno stopila na oder za zmagovalke, potem ko je zasedla tretje mesto. V sezoni 2018/19 je prav tako enkrat skočila do tretjega mesta in to v Čajkovskem, kjer se je nato dve leti pozneje veselila uspeha kariere.

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je skočila do bronaste medalje na veliki skakalnici. Foto: Sportida

Tlakovati ga je začela 18. decembra v Ramsauu, ko je zaostala za Marito Kramer, ki je imela v tej sezoni ogromno smole s testi za covid-19, ki so jo na izločili iz boja za skupno zmago. Kljub vsemu je na Nizozemskem rojena Avstrijka uprizorila izjemen zaključek in za vsega enajst točk na koncu zaostala za našo tekmovalko, medtem ko je druga Sara Takanaši za devet točk zgrešila veliki kristalni globus.

Stopila v eminentno družbo, v kateri so bili pred njo Primož Peterka, Tina Maze, Žan Košir in Peter Prevc

Avstrijski Hinzenbach bo imel v Nikinem srcu prav posebno mesto, saj se je tu razveselila zgodovinske zmage v svetovnem pokalu, do druge v sezoni pa je skočila v njenem priljubljenem Rasnovu v Romuniji. Razočarana je bila le na domačem prizorišču na Ljubnem, kjer je bila leto prej odlična tretja, letos pa šele deseta.

A je domači spodrsljaj ni vrgel iz tira. Niti poškodba gležnja. Odločno se je soočila z izzivom. Pred velikim zaključnim udarcem se je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu razveselila še bronaste medalje na posamični tekmi na veliki napravi in srebrne medalje na ekipni ženski tekmi. Sledil je ruski zaključek v Nižnem Tagilu in Čajkovskem, kjer je zdržala vse pritiske in visoko v zrak dvignila veliki kristalni globus, s katerim se lahko med skakalci pohvalita le Primož Peterka in Peter Prevc, sicer pa sta si ga iz slovenske zimske družine prislužila še naša smučarska šampionka Tina Maze in deskar na snegu Žan Košir.