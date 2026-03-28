Kakšen zaključek rekordne sezone svetovnega pokala za Niko Prevc. Po petkovem izboljšanju svetovnega rekorda, ki ga je prestavila na 242,5 metra, je v soboto na premierni tekmi na Letalnici bratov Gorišek zanesljivo zmagala. Po poletu 228,5 metra je vodila že po prvi seriji in na koncu za več kot 17 točk prehitela najbližjo zasledovalko Eirin Mario Kvandal, sicer dobitnico malega kristalnega globusa.

Prevc je s tem postavila piko na sijajnega tekmovalnega obdobja. To je bila njena že 18. zmaga te sezone, kar je rekord po številu zmag v sezoni, skupno pa jubilejna 40. zmaga kariere.

"Današnja zmaga mi zelo veliko pomeni, je moja najljubša. Ves dan sem uživala. To so bili naši prvi poleti v Planici in zadnji v sezoni, za katero lahko rečem, da je bila še ena čudovita. V Planici sem se veliko bolj sprostila kot v Vikersundu. Tam sem še malce napadala za dober rezultat, za zaključek sezone pa sem si rekla, da bom uživala. Da se imam dobro," je novinarjem ob letalnici dejala Prevc. Petkov svetovni rekord šteje kot vrhunec sezone. Foto: Guliverimage

Na globus gleda s hvaležnostjo

21-letnica je na kar 28 tekmah od 33 stala na stopničkah, zbrala je 2.676 točk, kar je nov absolutni rekord. Na olimpijskih igrah je osvojila cel komplet odličij - zlato na mešani ekipni, srebro na srednji in bron na veliki skakalnici -, tretjič zapored pa slavila tudi na turneji dveh večerov.

Pred domačimi gledalci je prejela tretji zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala, kar je do zdaj (zaporedoma) uspelo le Maren Lundby in Adamu Malyszu.

"Na veliki globus gledam predvsem s hvaležnostjo. Srečna in ponosna sem," je dejala o velikem globusu in še enkrat izpostavila, da si bo kot vrhunec sezone zapomnila svetovni rekord: "Na prvo žogo lahko rečem včerajšnji dan in svetovni rekord. Zame je bil to najsrečnejši trenutek. Spomnim se tistih trenutkov ob rekordu, vendar že komaj čakam, da pridem v sobo in pogledam posnetek. Sploh si ga še nisem uspela v miru pogledati."

O posebnih Slatnarjevih smučeh, ki jih je prejela ob koncu sezone: Presenetile so me. Dolgo razmišljam o takšnih stvareh. Mislim, da potrebujejo posebno mesto. So mi všeč, vendar ne bi skakala z njimi, ker ne želim da izstopajo.

Personalizirane Slatnarjeve smuči. Foto: Guliverimage

"V naslednjih letih si več deklet zasluži to priložnost"

Že zjutraj se je pod Poncami zbralo več kot 30.000 gledalcev, ki so navdušili tudi Prevc. "Neverjetno vzdušje je bilo, enkratno. Planica je presegla moja pričakovanja. Hitro sem se tudi ujela z letalnico, v Vikersundu se napake prej poznajo," ni ostala ravnodušna nad množico, zdaj upa, da bi planiški praznik postal stalnica tudi za dekleta: "Planiški "preizkus je dobro uspel. V naslednjih letih si več deklet zasluži to priložnost."

Upa, da bo Planica postala stalnica tudi za dekleta. Foto: Aleš Fevžer

Če se je pred prvimi poleti v Planici posvetovala z glavnim trenerjem Jurijem Tepešem, pa ji je ob finalnem poletu zamahnil nekdanji trener Sten Baloh, ki je končal dolgoletno trenersko kariero: "Jurij me je premišljeno vprašal, da me ne bi zmedlo na rampi. Za Stena je bil zadnji zamah, on pa me je v srednji šoli treniral."

Ostalo je še nekaj ciljev

Čeprav je v tej sezoni osvojila večino lovorik, pa motivacije ne zmanjka. Žene jo tudi mali globus v poletih, ki so ga letos podelili prvič. "Trenutno imam zelo dobre občutke in kljub temu imam še nekaj ciljev. Ostali so mi in to je zelo dobro za mojo motivacijo in same treninge. Za letos sem, priznam, ciljala na mali globus. Še naprej bom delala. Lahko sem sproščena," je pogledala v prihodnost.

Še tretjič zapored je osvojila veliki globus. Foto: Aleš Fevžer

A še preden se začne pripravljati na nove podvige sledi zaslužen počitek od skokov. Kako se bo spočila? "Ne vem še. Opraviti moram še nekatere obveznosti, nato bom šla v sobo in zadihala. Potem pa naprej," je pogovor z novinarji zaključila Prevc.