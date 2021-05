Po okužbi v UKC Ljubljana obravnavali 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom

Od začetka epidemije so v UKC Ljubljana obravnavali 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, povezanim z boleznijo covid-19. Največ otrok je zbolelo v drugem valu epidemije, v tretjem pa jih je zbolelo bistveno manj. Rezultati zdravljenja otrok so ugodni, vnetje jim je uspelo pri vseh zaustaviti, nobeden pa tudi ni zbolel dvakrat.

Kot so še zapisali na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, pri otrocih, ki jih sedaj spremljajo šest mesecev ali več, težjih dolgoročnih okvar notranjih organov za zdaj niso ugotovili.

Pri večorganskem vnetnem sindromu gre namreč za izrazito sistemsko reakcijo, ki se pojavi kot odziv na okužbo s koronavirusom. Klinične slike in izvidi laboratorijskih preiskav so pri bolnikih skladni z intenzivnim sistemskim vnetjem, pri čemer gre za visoko vročino, izpuščaje in visoke vnetne kazalce.

Nadaljnji simptomi in izvidi so sicer odvisni od prizadetosti drugih organov. "Večina otrok ima prizadeto srce, prebavila, kožo in sluznice, nekoliko manjši delež pa pljuča, ledvice in osrednje živčevje," so še zapisali.

Od konca drugega vala po navedbah UKC sicer zbolevajo posamezni otroci, kar je približno dva otroka mesečno, podobno pojavnost pa pričakujejo tudi v prihodnje.

Začetek cepljenja otrok v naslednjih mesecih?

V UKC so še izrazili pričakovanje, da bodo z učinkovitim cepljenjem tudi med otroki zmanjšali število okužb, kar bo posledično pozitivno vplivalo tudi na manjšo pojavnost večorganskega vnetnega sindroma.

Klinične raziskave cepljenja mlajših od 16 let so sicer še v teku, a so prvi rezultati zelo spodbudni, tako glede učinkovitosti kot varnosti cepljenja. Odobritve nadzornih organov in začetek cepljenja otrok pričakujejo v naslednjih mesecih.