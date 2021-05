Janša: Od ponedeljka na voljo cepivo za vse odrasle

"Od ponedeljka dalje bo steklo cepljenje vseh odraslih pod 50 let starosti. Do poletja pa bomo zagotovili dovolj cepiva za vse," je sporočil premier Janez Janša.

Glede na trenutno nacionalno cepilno strategijo med prednostne skupine spadajo starejši od 50 let, kronični bolniki in kritična infrastruktura. Janez Janša pa je danes na Twitterju sporočil, da bo od ponedeljka naprej steklo cepljenje vseh odraslih državljanov in bodo tako na vrsto lahko prišli tudi mlajši od 50 let.

Od ponedeljka dalje bo steklo cepljenje tudi vseh odraslih pod 50 let starosti. Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Bodimo odgovorni do sebe in drugih, #CepimoSe in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje. https://t.co/G0hnqVuNI6 — Janez Janša (@JJansaSDS) May 6, 2021

V maju najmanj 450 tisoč odmerkov štirih vrst cepiva

Cepljenje je najpomembnejši korak na naši skupni poti k večji normalnosti. V prihodnjih mesecih bodo v Slovenijo prišle večje količine cepiva, vsak teden v tem mesecu več kot 50 tisoč odmerkov Pfeizerjevega cepiva. Poleg tega Slovenija računa tudi na dobavo novega cepiva Johnson & Johnson, pri katerem bo za zaščito dovolj že en odmerek. Prvi so ga že prejeli nekateri olimpijci, in izkušnje so dobre, je na novinarski konferenci povedal državni sekretar Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti novemu koronavirusu.

Dobave cepiva AstraZenece v tem tednu ne bo, je še pojasnil Kacin, zato z razpoložljivimi količinami skrbno gospodarijo, če bi se pojavile večje motnje pri dobavi, tako da bi imeli dovolj zalog za drugi odmerek.