Kacin: Ne odlašajte s cepljenjem

"Danes živeče generacije epidemije in pandemije česa takega še niso doživele," je uvodoma dejal Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti novemu koronavirusu. Cepljenje zato po njegovem mnenju ostaja prva prioriteta za vse.

DS @JelkoKacinDS: Cepljenje je najpomembnejši in najučinkovitejši korak za vsakogar od nas na naši skupni poti k večji normalnosti. Vsi, ki še razmišljate ali bi se cepili ali ne, ne odlašajte več z odločitvijo. pic.twitter.com/zinqOF7LGx — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 5, 2021

V Slovenijo prihajajo večje količine cepiva

V prihodnjih mesecih bodo v Slovenijo prihajale večje količine cepiva, vsak teden v tem mesecu več kot 50 tisoč odmerkov Pfeizerjevega cepiva, je še napovedal Kacin.

DS @JelkoKacinDS: Evropska komisija je s proizvajalcem dogovorila predhodno sproščanje oz. dobavo velikega dela pogodbenih količin, ki bi morale biti dobavljene šele v zadnjem četrtletju, pa jih cepimo že v drugem četrtletju. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 5, 2021

DS @JelkoKacinDS: Gre za dva dogovora, prvi za 10 mio odmerkov in drugi za 50 mio odmerkov, skupaj torej kar 60 mio več v tem četrtletju. Od tega Slovenija dobiva 0,47 % skupne količine odmerkov upoštevaje delež našega prebivalstva. V mesecu maju bo to več kot 330.000 odmerkov. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 5, 2021

V maju najmanj 450 tisoč odmerkov štirih vrst cepiva

Poleg cepiva Pfeizer Slovenija računa tudi na dobavo novega cepiva Johnsona & Johnsona, pri katerem bo za zaščito dovolj že en odmerek. Prvi so ga že prejeli nekateri olimpijci in izkušnje so dobre, je povedal Kacin. Cepivo dobavljamo vsak teden, količine odmerkov in pogostost dobav se povečujejo.

Dobave cepiva Astra Zenece v tem tednu ne bo, je še pojasnil Kacin, zato z razpoložljivimi količinami skrbno gospodarijo, če bi se pojavile še večje motnje v dobavi, tako da bodo imeli dovolj zalog za drugi odmerek. Ne glede na vse zaplete so izkušnje s tem cepivom dobre, je poudaril Kacin, prinaša pa tudi najdaljšo zaščito med vsemi cepivi. Drugi odmerek oseba prejme po 12 tednih oz. treh mesecih, s čimer dosežemo najdaljšo, devetmesečno zaščito.

Močno so se povečale tudi dobave cepiva Moderne, ki ta mesec prvič dobavlja cepiva vsak teden v enakih količinah, zato bodo v tem mesecu lažje načrtovali in razporejali to cepivo po več cepilnih centrih.

Za maj je v Sloveniji zagotovljenih najmanj 450 tisoč odmerkov štirih vrst cepiva, novih vrst pa v kratkem še ni pričakovati.

V torek manj okužb

V torek smo v Sloveniji ob 4.750 PCR-testih potrdili 929 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 19,6 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 22,2 odstotka.

Sedemdnevno povprečje števila okužb na 100 tisoč prebivalcev je v državi spet precej višje kot zadnje dni in znaša 750, meja za prehod v rumeno fazo je postavljena pri 600.

Tudi drugi kriterij o zasedenosti bolniških postelj, ki je pri številki 500, ni dosežen. Danes se v slovenskih bolnišnicah zdravi 560 bolnikov z boleznijo covid-19.