WHO izdala izredno dovoljenje za cepivo Moderne

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala izredno dovoljenje za cepivo proti covid-19, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna. To je peto cepivo s tovrstnim dovoljenjem doslej.

Poleg Moderne imajo izredno dovoljenje WHO še cepiva proizvajalcev Pfizer, AstraZeneca, Janssen in indijskega inštituta Serum.

Postopek uvrstitve na seznam zagotavlja državam, ki same ne morejo oceniti njegove učinkovitosti, čim prejšnji dostop do cepiva v okviru mednarodne pobude za pravično razdelitev cepiva Covax in preko drugih partnerjev, ki z njim oskrbujejo revnejše države.

Učinkovitost cepiva Moderne je po ugotovitvah strateške svetovalne skupine pri WHO 94,1-odstotna. Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila je dovoljenje za uporabo cepiva v nujnih primerih izdala 18. decembra lani. Evropska agencija za zdravila je dovoljenje za uporabo v EU izdala šestega januarja.

Moderna je sicer v četrtek sporočila, da naj bi leta 2022 proizvedla do tri milijarde odmerkov cepiva.