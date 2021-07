"Ali bodo šole odprte in kako bodo odprte, odločamo vsi mi" #video

Zaradi širjenja delta seva in napovedi o četrtem valu epidemije je vedno več ugibanj, ali nam sledijo nova zapiranja. Že včeraj je direktor NIJZ Milan Krek v pogovoru za Planet TV napovedal, da bi bil pouk v šoli jeseni lahko odvisen od precepljenosti učencev. Precepljenost v starostni skupini od 12 do 18 let je sicer precej nizka, z enim odmerkom so cepljeni 7.403 mladostniki, z dvema pa jih je cepljenih manj kot dva tisoč. Če držijo Krekove napovedi, bi torej pouk v šolah lahko obiskovalo zelo malo učencev.

V pričakovanju četrtega vala, s katerim se bomo zaradi močno nalezljive delta različice verjetno srečali v jeseni, že potekajo nove razprave o režimu šolanja. Kot pravi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović, je cepljenje otrok pomembno predvsem zaradi delta seva. "Predvsem pri delta različici, deloma zaradi precepljenosti, večina podatkov zdaj prihaja iz Združenega kraljestva, je žarišče okužb ravno pri šolski populaciji. In to se zna do neke mere zgoditi tudi pri nas, zato je seveda smiselno iz tega stališča cepljenje otrok."

"Če se bo zgodil izbruh v razredu, bodo lahko cepljeni otroci najverjetneje nadaljevali s šolanjem, medtem ko bodo necepljeni verjetno napoteni v karanteno," pove Bojana Beović o možnem načinu šolanja v primeru izbruha koronavirusa v razredu. Foto: STA

Ob izbruhu bodo cepljeni verjetno nadaljevali pouk v šoli, necepljene pa bodo verjetno napotili v karanteno

Če je direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek včeraj napovedal, da bi v šolo lahko hodili le tisti učenci in dijaki, ki bodo cepljeni, je bila Beovićeva danes nekoliko bolj blaga. "Če se bo zgodil izbruh v razredu, bodo lahko cepljeni otroci najverjetneje nadaljevali s šolanjem, medtem ko bodo necepljeni verjetno napoteni v karanteno."

K temu, da do izbruhov v šolah ne bi prihajalo, pa lahko pomembno prispevajo tudi družinski člani. "Če otrok ni cepljen in je cepljena vsa njegova družina, potem obstaja velika verjetnost, da do izbruha v takem razredu, kjer imajo same otroke s cepljenimi družinami, ne bo prihajalo. Na ta način lahko svojim otrokom omogočimo normalno šolanje," meni Beovićeva.

"Ali bodo šole odprte in kako bodo odprte, odločamo vsi mi tukaj danes, vsi tisti, ki smo se cepili, in vsi tisti, ki jih še čakamo, da k temu pristopijo," pravi zdravstveni minister. Foto: Nebojša Tejić/STA

Poklukar: Odločamo vsi

Da je delovanje šol odvisno od vseh nas, je poudaril tudi zdravstveni minister Janez Poklukar: "Ali bodo šole odprte in kako bodo odprte, odločamo vsi mi tukaj danes, vsi tisti, ki smo se cepili, in vsi tisti, ki jih še čakamo, da k temu pristopijo. Od tega je odvisno, kakšno obliko četrtega vala bomo imeli, in tudi to, kako bo mogoče organizirati šole, kajti na prvem mestu so zdravje in življenja ljudi."

Predvsem si nihče ne želi ponovitve zapiranja šol, ki smo mu bili priča v preteklem letu in pol in ki je številnim mladostnikom povzročalo veliko stisko. Ne glede na to, kakšen bo torej režim šolanja jeseni, pa je pomembno predvsem to, da bodo mladi v novem šolskem letu pridobili kakovostno izobrazbo brez hudih duševnih posledic, ki jim jih je povzročilo šolanje na daljavo.

