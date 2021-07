Kdo preverja, ali se gostje držijo pogoja PCT? #video

Tudi ob napovedanem sproščanju ukrepov, ki bo stopilo v veljavo v ponedeljek, za javne prireditve ter nastanitvene in gostinske obrate še vedno v veljavi ostaja pogoj PCT. Odgovorni poudarjajo, da so prebolevnost, cepljenje ali testiranje edini način, da lahko živimo čim bolj normalno. Kje vse ta pogoj velja, kdo je odgovoren, da se gostje PCT-pogoja držijo, in kako upoštevanje pogoja nadzoruje inšpekcija?

Strokovnjaki zdaj že mesece trdijo, da je PCT-pogoj najboljši način za življenje s sproščenimi ukrepi brez nevarnosti ponovnega poslabšanja epidemičnega stanja in za zagotavljanje varnosti za vse državljane.

"Zdi se mi smiselno, da bomo postopno pričeli čim širše uvajati sistem PCT, se pravi prebolel, cepljen ali testiran. To je neka družbena zaveza, ki nam vsem daje vedenje, da smo odgovorni in hkrati skrbimo drug za drugega," o sistemu PCT pravi minister za zdravje Janez Poklukar.

"To je neka družbena zaveza, ki nam vsem daje vedenje, da smo odgovorni in hkrati skrbimo drug za drugega," o sistemu PCT pravi minister za zdravje Janez Poklukar. Foto: Bojan Puhek

PCT-pogoj za zdaj že velja za turistične nastanitve, shode nad 100 oseb, športne in kulturne prireditve, za notranjost lokalov in restavracij, za terme in wellness centre ter za nočne klube. Kljub temu da je ta pogoj za goste nujen, izvajalci storitev potrdil niso dolžni preverjati.

"Ti na nek način ne moreš stoodstotno zagotavljati teh dokumentov, ker se bo vedno našel nekdo, ki jih bo ponaredil oziroma manipuliral s tem. Zato je v bistvu prav, da so naredili tako, da pade krivda na kupca," razmišlja organizator festivala Smile Jure Kvas.

Zdravstveni inšpektorat: Na nek način gre predvsem za zaupanje

Da gre pri zagotavljanju PCT-pogoja na nek način predvsem za zaupanje, da uporabniki pogoj izpolnjujejo, so nam sporočili tudi iz Zdravstvenega inšpektorata. Kot so med drugim zapisali, pri preverjanju PCT-pogojev za goste inšpektor preveri, na kakšen način nosilec dejavnosti zagotavlja spoštovanje odloka v delu, ki se nanaša na pogoj PCT za goste. Goste je potrebno že ob prijavi seznaniti z obveznostjo izpolnjevanja pogoja PCT. Če se gost ne želi izjasniti glede izpolnjevanja pogoja PCT, lahko ponudnik gosta zavrne. V primeru, da se gost s tem ne strinja in pride do dodatnih težav, je za njihovo reševanje pristojna policija.

Da gre pri zagotavljanju PCT-pogoja na nek način predvsem za zaupanje, da uporabniki pogoj izpolnjujejo, so nam sporočili tudi iz Zdravstvenega inšpektorata. Foto: Printscreen PlanetTV

Nekateri ponudniki so se vseeno odločili, da na pogoj ne bodo le opozarjali, ampak bodo potrdila tudi pregledovali. "Na dogodku smo želeli povečati varnost in seveda sebe kot organizatorja zaščititi na višji ravni," dodaja Kvas.

Ne glede na to, da PCT ponudnikom storitev še vedno povzroča nekaj težav, so veseli predvsem tega, da jim omogoča ponovno odpiranje. Še vedno marsikje ni popolnoma jasno, ali kdo PCT-pogoj sploh preverja.

Več o tej temi v zgornjem videoposnetku.