Znani so novi podatki: potrdili smo le toliko okužb

V sredo smo v Sloveniji ob 1.623 PCR-testih potrdili 23 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 1,4 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 2,3 odstotka. Tudi včeraj nismo zabeležili smrti.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so poleg 1.623 PCR-testov opravili še 17.704 hitrih testov. Vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo s PCR-testiranjem. Delež pozitivnih testov je padel pod dva odstotka in znaša le 1,4 odstotka.

V državi je aktivnih 571 primerov. V bolnišnicah se zdravi 66 oseb, od tega 16 na intenzivni negi. Število umrlih zaradi koronavirusne bolezni se od začetka epidemije ni spremenilo in ostaja pri številki 4.419.

Po podatkih NIJZ so doslej okužbo potrdili pri 257.358 ljudeh, in sicer 121.492 moških in 135.840 ženskah. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 821.331 ljudi, z vsemi pa 670.795, navaja NIJZ.

To se s ponedeljkom spreminja

Vlada je na včerajšnji seji, ki je v okviru obiska podravske regije potekala na Ptuju, sklenila, da s ponedeljkom dodatno sprosti ukrepe pri opravljanju dejavnosti. Igralnice bodo lahko delovale v celoti, v trgovinah ne bo več omejitev števila kupcev, sproščajo se tudi omejitve na kongresih in v gostinskih lokalih.

Danes je uradno zaživelo digitalno covidno potrdilo

V Evropski uniji danes v veljavo stopa digitalno covidno potrdilo (DCP), ki so ga v Sloveniji začeli testirati prejšnji teden, zdaj pa bo zaživelo v polni obliki. Dolgo pričakovana rešitev ponuja odgovor na številne zagate, ki so jim bili priča potniki na mejah znotraj EU, saj bo potrdilo olajšalo prost pretok ljudi.