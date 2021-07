V Rusiji je glede na uradne podatke v zadnjem dnevu umrlo 672 covidnih bolnikov, kar je že tretji dan zapored rekordno visoko število. Država se bojuje z novim izbruhom okužb z novim koronavirusom, ki mu botruje močno nalezljiva različica delta, obenem pa cepljenje proti covidu-19 napreduje le počasi. Na Škotskem so potrdili več kot 4.200 okužb, kar je največ od začetka pandemije, v Veliki Britaniji pa skoraj 28.000, toliko jih ni bilo že od konca januarja. Prvi študentje, ki so bili ujeti v karanteni na Majorci, so lahko zapustili hotel.

Po besedah župana ruske prestolnice Moskve Sergeja Sobjanina različica delta predstavlja že 90 odstotkov okužb v mestu. Uvedel je niz novih omejitev, vključno z navodilom podjetjem, naj pošljejo domov 30 odstotkov necepljenih zaposlenih, in restavracijam, da lahko v notranjih prostorih strežejo le cepljene ali tiste, ki so v zadnjih šestih mesecih okužbo preboleli.

Kremelj si je sicer postavil cilj do septembra cepiti 60 odstotkov prebivalcev, a je ta teden priznal, da jim cilja ne bo uspelo doseči.

Oblasti se spoprijemajo s precejšnjo skepso, ki med ljudmi vlada glede cepljenja proti covidu-19, zlasti glede ruskih cepiv. Glede na nekatere ankete se 60 odstotkov vprašanih ne namerava cepiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do danes je popolno zaščito v obliki obeh potrebnih odmerkov cepiva prejelo le 17,4 milijona od približno 146 milijonov prebivalcev Rusije, kar predstavlja okrog 12 odstotkov, izhaja iz podatkov na spletni strani Gogov, ki jo navaja AFP.

Doslej je zaradi covida-19 v Rusiji uradno umrlo 135.886 ljudi.

Dva odmerka cepiva naj bi ščitila pred okužbo z delta različico

V imenu Eme je javnost nagovoril vodja strategije cepljenja pri agenciji Macro Cavaleri. Kot je dejal, se zavedajo skrbi, ki jih vzbuja hitro širjenje različice delta, a "trenutno se zdi, da štiri cepiva, ki so potrjena v Evropski uniji, ščitijo proti vsem sevom, ki krožijo v Evropi, vključno z različico delta".

Zatrdil je, da podatki, ki jih pri Emi pridobivajo na podlagi dokazov iz realnega sveta, kažejo, da dva odmerka teh cepiv nudita zaščito proti različici delta. Tudi laboratorijski testi kažejo, da so protitelesa, ki nastanejo po cepljenju, sposobna nevtralizirati delto, kar je označil kot "zelo vzpodbudne novice".

Pozitivne informacije iz agencije s sedežem v Amsterdamu sicer prihajajo ravno na dan, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozorila, da v Evropi po dveh mesecih upadanja zdaj vnovič beležijo porast novih okužb z novim koronavirusom.

"Prejšnji teden je število primerov naraslo za deset odstotkov, in sicer kot posledica povečanega druženja, potovanj in sproščanja omejitev," je povedal regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

"V evropski regiji WHO bo nov val, če ne ostanemo disciplinirani," je dodal Kluge in posvaril, da bi lahko do tega preobrata prišlo zaradi vse večjega števila primerov različice delta, ki hitro izpodriva različico alfa.

Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji vlade povedal, da z julijem podpore za ohranitev delovnih mest v času epidemije covida-19 ne bodo več podeljevali vsem podjetnikom, ampak bo ta odvisna od potreb posameznega sektorja. Pojasnil je še, da bo pogoj za pridobitev državne pomoči podjetnikom tudi cepljenje proti covidu-19.

Hrvaška vlada bo še naprej nudila pomoč podjetnikom, a ne več po horizontalnem pristopu, temveč bo ta pomoč usmerjena na posamezne sektorje, je povedal Plenković.

Meni namreč, da ni več potrebno, da bi vsi sektorji prejemali enako državno podporo, saj so se dosedanje podpore pokazale za uspešne in so prinesle želene rezultate. Kot je pojasnil, je bilo na Hrvaškem konec junija 8500 manj brezposelnih kot marca lani, ko so uveljavili ukrepe. Prijavljenih delavcev pa je 56.000 več kot konec junija lani.

Prav tako je spomnil, da je vlada od marca lani do 30. junija letos nakazala 11,7 milijarde kun (1,56 milijarde evrov) pomoči za 120.000 obrtnikov in delodajalcev. S tem so zajeli skoraj 700.000 delavcev, za katere so poleg tega porabili še približno 5,3 milijarde kun (700 milijonov evrov) za prispevke.

Plenković je na novinarski konferenci po seji vlade še potrdil, da bo tudi cepljenje pogoj za pridobitev državnih subvencij v času epidemije covida-19. "Menim, da moramo povezati ti dve zadevi. Ni mogoče pričakovati podpore, obenem pa niti minimalno prispevati k zdravstveni varnosti," je poudaril hrvaški premier. Predlog v zvezi s tem bo pripravil hrvaški zavod za zaposlovanje.