Indonezija v skrbeh: zdravniki umrli zaradi covid-19, čeprav so bili cepljeni

V Indoneziji je junija zaradi bolezni codiv-19 umrlo deset zdravnikov, čeprav so bili cepljeni z dvema odmerkoma kitajskega proizvajalca cepiva Sinovac, poroča britanski The Guardian. Indonezijske oblasti so zdaj pred dilemo, ali še naprej cepiti s tem cepivom oziroma ali bi moralo zdravstveno osebje dobiti še tretji odmerek.

Junija naj bi v Indoneziji skupno zaradi bolezni covid-19 umrlo 26 zdravnikov, od tega jih je vsaj deset dobilo oba odmerka cepiva proizvajalca Sinovac. Po pisanju Guardiana so Indonezijci večino prebivalstva cepili s cepivom kitajskega Sinovaca, v zadnjih tednih pa znova zaznavajo vse več okužb z novim koronavirusom, predvsem so pod velikim pritiskom bolnišnice v Džakarti. Včeraj so potrdili 20.467 novih primerov.

V mestu Kudus so v zadnjih dveh tednih potrdili več kot 500 okužb med zdravstvenimi delavci, kažejo podatki indonezijskega zdravniškega združenja, kar pod vprašaj postavlja zaščito, ki jo zagotavlja cepivo Sinovaca.

Zaradi ponovnih okužb pada zanimanja za cepljenje

Foto: Reuters Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je odobrila cepivo kitajsko Sinovaca za nujno uporabo v začetku junija, izkazalo pa se je za 51-odstotno učinkovito. Prav tako nobena oseba, ki je sodelovala v kliničnem preizkušanju cepiva, ni razvila resnih simptomov covid-19 in ji ni bilo treba na zdravljenje v bolnišnico.

Vse več potrjenih okužb v državah (Mongolija, Bahrajn, Čile …), ki so večinoma cepile s cepivoma kitajskih proizvajalcev Sinovac in Sinopharm (prvo kitajsko cepivo, ki ga je odobril WHO), vzbuja skrb in je privedlo do upada zanimanja za cepljenje med prebivalci.

"Zaskrbljenost okrog cepiva Sinovaca izvira iz premalo dokazov o njegovi učinkoviti v primerjavi z drugimi cepivi," je za Guardian dejal Pawin Numthavaj, klinični epidemiolog iz Tajske.

Preučujejo, kaj dela tujina

Delovna skupina za nadzor tveganja pri indonezijskem zdravniškem združenju verjame, da vsako cepivo proti covid-19, ki so ga odobrili WHO in domači regulatorji, pomaga v boju proti bolezni, vendar je treba ugotoviti, kako preprečiti okužbe pri cepljenih oziroma izboljšati učinkovitost.

Kot so še zapisali, so primeri v tujini pokazali, da so nekatere države cepile ljudi z različnimi cepivi, kar je po nekaterih študijah prineslo dobre rezultate. Ob tem so vladi že predlagali strožje ukrepe. Postavlja se tudi vprašanje, ali si država lahko privošči pogodbo s katero od drugih farmacevtskih družb, saj po mnenju poznavalcev razmer nima dovolj denarja.

Od lanskega marca do letošnjega 26. junija je v Indoneziji zaradi posledic covid-19 umrlo 949 zdravstvenih delavcev.