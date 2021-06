Novo znanstveno odkritje glede učinkovitosti teh dveh cepiv

Ugotovitve ameriške študije cepiv proti koronavirusu nakazujejo, da bi cepivi Moderne in Pfizerja pred boleznijo lahko ščitili precej dlje, kot so sprva mislili. Lahko tudi več desetletij ali pa kar dosmrtno. Izsledki raziskave kažejo, da so ljudje, ki so prejeli dva odmerka omenjenih cepiv, razvili močan in trajen odziv na koronavirus.

Ugledna znanstvena revija Nature je v današnji izdaji objavila ugotovitve raziskave o cepivih proti covidu-19 Pfizer in Moderna. Kot poroča New York Times, je mogoče, da bi omenjeni cepivi lahko zagotovili dosmrtno zaščito pred boleznijo, ki je v zadnjem letu in pol ohromila svet.

Raziskovalci ugotavljajo, da so osebe, ki so prejele dva odmerka katerega od teh cepiv, razvile močan in trajen imunski odziv na koronavirus, izsledke iz New York Timesa povzema Jutarnji list. Ob tem so se nevtralizirajoča protitelesa, ki jih proizvedejo, izkazala za učinkovita v boju proti dvema različicama koronavirusa SARS CoV-2.

"Trajna imunost, ki jo ustvarjajo ta cepiva, je dober znak," je ob tem dejal vodja študije in imunolog z univerze Washington v St. Louisu dr. Ali Ellebedy.

Foto: Reuters

V raziskavi je sodelovalo 41 oseb, od katerih jih je osem pred tem prebolelo koronavirus. Znanstveniki so pod drobnogled vzeli bezgavke, žleze, ki proizvajajo spominske limfocite B, celice imunskega sistema, ki si zapomnijo grožnje, s katerimi se oseba spopade. Prav zaradi teh celic naj bi imunski sistem cepljene osebe hitreje razdelil protitelesa, da se znova spopadejo z isto grožnjo. Raziskovalci so udeležencem raziskave vzorce iz bezgavk vzeli petkrat, in sicer po treh, štirih, petih, sedmih in 15 tednih po prvem cepljenju. Študija je med drugim pokazala, da število spominskih limfocitov B, ki so zaznali koronavirus, ni upadlo.

Čeprav je študija vključevala zgolj ljudi, ki so prejeli Pfizerjevo cepivo, Ellebedy pravi, da bi lahko iste ugotovitve prenesli tudi na cepivo Moderne, saj gre za cepivi, izdelani z isto tehnologijo, mRNK.