Poklukar: Ni vprašanje, ali, ampak kdaj bo tukaj četrti val

"Delta različica je glavna grožnja mirnemu poletju in normalni jeseni. Z vsemi sredstvi se pripravljamo na četrti val epidemije. Tukaj ni več vprašanje, ali, ampak kdaj bo ta prišel," je na novinarski konferenci dejal minister za zdravje Janez Poklukar, na kateri je poleg vprašanj o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 podrobneje predstavil zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.

Kot je povedal minister je treba poudariti sliko, ki jo imamo v okolici: "Na Portugalskem so v 14 dneh iz zelene barve prišli v rdečo. Porast števila novih okužb je okoli 590 odstoten. V veliki meri prevladuje delta različica virusa. Edini učinkoviti ukrep za obvladovanje epidemije je ta trenutek polno cepljenje. Zato, da bomo imeli v jeseni odprte šole, odprt turizem in druge dejavnosti, pozivam vse, naj pristopijo k cepljenju. Le tako lahko preprečimo četrti val, ki bi lahko ponovno ustavil našo družbo. "

Minister je iskreno spregovoril o nezadovoljstvu glede interesa cepljena, ki v Sloveniji: "Interes za cepljenje pada. Prav zato smo začeli s postavljanjem mobilnih enot, usmerjamo jih na področja, ki so slabše precepljena. Prejšnji teden smo se sestali z Mladinskim svetom Slovenije in skupaj poskušali najti najboljšo in najbolj varno pot do mladih, da se bodo odločili za cepljenje. Po novinarski konferenci se sestanem z družinskimi zdravniki, saj so prav oni tisti, ki imajo dostop do vsakega prebivalca Slovenije."

Pomemben del obvladovanja epidemije se je začel prejšnji teden z zagonom digitalnega covid potrdila, ki omogoča širšo mobilnost. Do sobote je bilo po besedah Poklukarja izdanih oziroma natisnjenih 21 tisoč potrdil.

Nove izzive nam prinaša starajoče prebivalstvo in virus covid-19

Na novinarski konferenci je sicer Poklukar predstavil zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031: "Vodil sem dve bolnišnici in vedno sem se srečal z iztrošeno opremo in podhranjenostjo ustreznega zdravstvenega kadra. To je rezultat premajhnega vlaganja v zadnjih desetletjih."

Cilj zakona je dolgoročna vzdržnost infrastrukture slovenskega zdravstva in zadostno število ustrezno usposobljenega kadra, ki bo odgovor za starajočo se generacijo v Sloveniji, ki nam prinaša nove izzive. Nove izzive pa nam prinaša tudi covid-19, je dejal Poklukar.

Kaj prinaša novi zakon?

Desetletni zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo je težak 1,9 milijarde evrov. Zakon se dotika vseh nivojev zdravstva, hkrati pa prinaša 250 milijonov v izobraževalne institucije z namenom pridobivanja ustreznega zdravstvenega kadra.

Največ finančnih sredstev bosta prejela UKC Ljubljana in UKC Maribor. "Klinična centra predstavljata steber slovenske medicinske stroke. Ob sprehodu skozi ljubljanski klinični center boste na vsakem koraku našli infrastrukturo, ki je iztrošena do te mere, da skoraj ni več uporabna," je poudaril minister.

Po njegovih besedah gre v prvi vrsti za investicije v zavode, ki nam bodo priskrbele zadostno število usposobljenega kadra, za investicije v slovensko zdravstveno infrastrukturo, za drago zdravstveno opremo in za investicije v IT opremo oziroma tehnologijo.