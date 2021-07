Od danes dodatno sproščanje ukrepov pri verskih obredih

Spremembe odlokov o epidemioloških omejitvah pri izvajanju verskih obredov in pri športu, ki jih je vlada sprejela v sredo, so začele veljati danes.

Spremembe odlokov o epidemioloških omejitvah pri izvajanju verskih obredov in pri športu, ki jih je vlada sprejela v sredo, so začele veljati danes. Foto: Ana Kovač

Spremembe odlokov o epidemioloških omejitvah pri izvajanju verskih obredov in pri športu, ki jih je vlada sprejela v sredo, so začele veljati danes. Tako so pri verskih obredih odpravili pogoj kvadrature. Prav tako ni več omejitev pri procesu športne vadbe, športno-rekreativna dejavnost se lahko izvaja brez omejitve števila vadečih.

Slovenski škofje pa so na podlagi najnovejšega odloka o omejitvah pri uresničevanju verske svobode, danes izdali tudi nova navodila glede verske oskrbe, v katerih sicer na prvo mesto postavljajo poziv, naj vsi duhovniki in verniki okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije covida-19.

Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci, ki niso iz istega gospodinjstva, najmanj meter. Zagotavljati je sicer treba minimalni možni stik med udeleženci, obvezno je redno prezračevanje prostorov, znotraj cerkva pa uporaba zaščitnih mask ostaja obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, petje v cerkvah je dovoljeno.

Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje morajo izpolnjevati pogoj cepljeni, testirani ali preboleli, so še navedli na spletni strani Slovenske škofovske konference.

Prisotnost gledalcev na športnih prireditvah ni več omejena na število razpoložljivih sedišč, prav tako ni več predpisana obvezna uporaba zaščitne maske. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sproščanje tudi v športu

Prisotnost gledalcev na športnih prireditvah ni več omejena na število razpoložljivih sedišč, prav tako ni več predpisana obvezna uporaba zaščitne maske. Med dokazili o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega antigenskega testa, so uvrščena tudi dokazila iz Srbije, poleg tega pa se med ustreznost cepiv uvršča tudi kombinacija različnih cepiv.

Poleg gledalcev, ki še niso dopolnili 15 let, se tekem brez dokazil udeležujejo tudi športniki in organizacijsko osebje do 15 let, če so z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki. Vsi ostali pa morajo še vedno izpolnjevati pogoje preboleli, cepljeni ali testirani, je sporočila vlada po sredini seji.