Pri sosedih sproščajo številne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa

V Avstriji danes odpravljajo številne ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim se poslavlja nočna omejitev gibanja, zaradi česar bo v sprva nekoliko okrnjenih kapacitetah znova mogoče nočno delovanje gostinskih lokalov. V trgovinah in pisarnah bo namesto zaščitnih mask FFP2 dovolj že kakršnakoli zaščita za usta in nos.

Danes slovenski severni sosedi med drugim odpravljajo nočno omejitev gibanja. To pomeni, da bodo lahko nočni lokali znova odprli svoja vrata, vendar bodo lahko največ 75-odstotno zasedeni.

Še naprej za obisk gostinskih lokalov, hotelov in storitvenih dejavnosti, kjer prihaja do tesnih stikov s strankami, ter prireditev z več kot sto udeleženci ostaja veljavna obveznost t. i. pravila PCT - prebolevnosti, cepljenja ali testiranja. Pravilo PCT velja tudi za ustanove, kjer ponujajo zdravstvene storitve, pa tudi za določene kulturne ustanove, kot so gledališča in kinodvorane, medtem ko so muzeji, knjižnice in knjigarne izjema.

Nič več zaščitnih mask

Kjer velja to pravilo, zaščitne maske niso več obvezne. Namesto zaščitne maske tipa FFP2 je v bolnišnicah in domovih za starejše dovolj kakršnakoli zaščita ust in nosu. To velja tudi za sredstva javnega prevoza in trgovine. V teh poleg tega ni več omejitev glede na velikost prostora, prav tako pa ni treba več ohranjati medsebojne razdalje.

Odpravili so tudi omejitev števila ljudi na prireditvah in drugih množičnih srečanjih. Je pa treba dogodke z več kot sto udeleženci prijaviti pristojnim oblastem, za dogodke z več kot 500 udeleženci pa potrebujejo dovoljenje oblasti.

V Avstriji so sicer v sredo poročali o 64 novih primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, umrla sta dva covidna bolnika. Aktivnih okužb imajo okoli 1.960. V avstrijskih bolnišnicah je bilo v sredo 173 bolnikov s covid-19, od tega 60 na intenzivni negi.



Vsaj en odmerek cepiva proti covid-19 je v državi z okoli 8,86 milijona prebivalcev prejelo skoraj 53 odstotkov ljudi. Z obema je bilo cepljenih 33,7 odstotka prebivalcev.