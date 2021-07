Covid-19 v Indiji zahteval več kot 400 tisoč smrtnih žrtev, cepljenih zgolj pet odstotkov ljudi

V Indiji je covid-19 zahteval 400.312 smrtnih žrtev, potrdili pa so 30,5 milijona primerov okužbe, kažejo danes objavljeni podatki indijskih oblasti. Ta država tako po številu smrti zaradi koronavirusne bolezni zaostaja samo za ZDA in Brazilijo.

Številni strokovnjaki menijo, da dejansko število smrtnih žrtev presega milijon, potem ko je državo aprila in maja prizadel hud porast okužb, zaradi katerega so bile bolnišnice prenapolnjene. Število okužb je od tedaj bistveno upadlo, tako da so odpravili številne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa.

V Indiji polno cepljenih le pet odstotkov ljudi

Indijska vlada želi do konca leta proti covid-19 cepiti vseh 1,1 milijarde odraslih prebivalcev. Vendar pa je oba odmerka doslej prejelo le okoli pet odstotkov ljudi. To je posledica pomanjkanja cepiv, zmede pri organizaciji cepljenja in zavračanju cepljenja med ljudmi.

Pred približno dvema tednoma je vlada sporočila, da je cepljenje za vse odrasle brezplačno, kar je povečalo zanimanje. Na dan so tako cepili devet milijonov ljudi, a je zanimanje od takrat znova upadlo. Zdaj v povprečju cepijo okoli štiri milijone ljudi dnevno.

Državo ob tem pesti tudi vročinski val. V zveznih državah Rajasthan, Haryana in New Delhi so danes temperature že četrti dan zapored presegle 40 stopinj Celzija. O vročini pa poročajo tudi iz večine delov Punjaba, Uttar Pradesha in Madhya Pradesha.