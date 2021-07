Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek smo v Sloveniji ob 1.656 PCR-testih potrdili 25 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je ponovno nižji od dveh odstotkov in tokrat znaša 1,5 odstotka.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so poleg 1.656 PCR-testov opravili še 23.640 hitrih testov. Vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo s PCR-testiranjem.

Delež pozitivnih testov znaša 1,5 odstotka in je le nekoliko višji kot dan pred tem, ko je znašal 1,4 odstotka. Podatke o številu hospitaliziranih in umrlih zaradi koronavirusne bolezni še čakamo.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljen 824.801 človek, kar predstavlja 39 odstotkov, z vsemi odmerki pa 685.919 ljudi oziroma 33 odstotkov.

V Sloveniji do zdaj potrdili 65 primerov koronavirusne različice delta

Po zadnjih analizah vzorcev je število potrjenih primerov delta različice novega koronavirusa, ki so jo najprej potrdili v Indiji, v Sloveniji doseglo število 65.

Potrdili so tudi 48 primerov različice eta, 29 primerov različice beta, sedem primerov različice gama, v štirih primerih pa so potrdili različico jota.

Številne različice novega koronavirusa se zelo hitro širijo po vsem svetu, določene med njimi so po oceni NIJZ skrb vzbujajoče ter zahtevajo takojšen odziv in ustrezno ukrepanje. Ob tem izpostavljajo različico delta, za katero obstaja velika verjetnost, da se bo širila predvsem med mladimi in preostalimi, ki še niso bili cepljeni.

Spremenjeni termini hitrega testiranja v Ljubljani

V Ljubljani so se s 1. julijem spremenili termini hitrega testiranja pred Mestno hišo, pri parkirišču Tivoli in v Vilharjevem podhodu. Na Gospodarskem razstavišču in Kongresnem trgu hitro testiranje za splošno populacijo trenutno ne poteka