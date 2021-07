Ne spreglejte! Termini hitrega testiranja v Ljubljani od danes drugačni

Danes dopoldne je na eni od lokacij množičnega testiranja v Ljubljani vladala zmeda. Ljudje stojijo v vrsti, s testiranjem bi morali že začeti, a zdravstvenih delavcev na lokaciji ni. S 1.julijem so se termini hitrega testiranja namreč spremenili. Da ne boste zaman čakali v vrsti, spodaj preverite, kje in kdaj se lahko testirate v prestolnici.

Parkirišče Tivoli



Ponedeljek: od 8. do 12. ure



Torek: od 14. do 18. ure



Sreda: od 8. do 12. ure



Četrtek: od 14. do 18. ure



Petek: od 8. do 12. ure



Sobota: od 8. do 12. ure



Pred Mestno hišo v mobilni enoti Simulacijskega centra ZD Ljubljana



Ponedeljek–petek: od 8. do 14. ure (sprejem do 13.30)



Zdravstveni zavod Zdravje - Vilharjev podhod 1



Ponedeljek–četrtek: od 14. do 17. ure



Petek: od 12. do 15. ure



Sobota: od 11. do 14. ure

Na Gospodarskem razstavišču in na Kongresnem trgu hitro testiranje za splošno populacijo trenutno ne poteka, so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Osnovni pogoj za udeležbo na testiranju je, da ste zdravi, brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in prebavil. Na testiranje morate prinesti osebni dokument in zdravstveno izkaznico, obvezno je nošenje zaščitne maske in vzdrževanje medosebne razdalje med čakanjem na testiranje.