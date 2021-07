Poklukar: Ugodne epidemiološke razmere dajejo lažen občutek varnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po besedah Janeza Poklukarja je delta različica novega koronavirusa prisotna v naši neposredni bližini, soočamo pa se s težkimi zgodbami, ki prihajajo s Portugalske in iz Anglije.

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes v okviru nacionalne kampanje Nalezimo se dobrih navad - cepimo se v Laškem ocenil, da so razmere glede novega koronavirusa v Sloveniji resne. Občutek varnosti, ki smo ji priča v teh dneh na podlagi ugodnih epidemioloških številk, namreč po ministrovih besedah ne prinaša varne jeseni.

Po njegovih besedah je delta različica novega koronavirusa prisotna v naši neposredni bližini, soočamo pa se s težkimi zgodbami, ki prihajajo s Portugalske in iz Anglije. Edina pot, da se jeseni ne bomo pogovarjali, ali bodo šole odprte ali zaprte, ali bodo določene gospodarske panoge, kot sta turizem in gostinstvo, delovale, je cepljenje proti covidu-19 in precepljenost, je poudaril Poklukar.

Prav od cepljenja je namreč po ministrovi oceni odvisno, kako se bomo soočili s četrtim valom epidemije covida-19. Za Poklukarja je torej ključni ukrep cepljenje, brez katerega si ne predstavlja prihodnosti.

Na cepljenje tudi v bolnišnice

Minister je napovedal, da bodo tudi bolnišnice prihodnji teden začele cepljenje, saj v njih dnevno prihaja okoli 10.000 ljudi na različne ambulantne preglede. Glede covidnih digitalnih potrdil je minister pojasnil, da so ta potrdila oddana na pošto, predvidoma do torka jih bodo prejeli vsi tisti, ki so se cepili vsaj z enim odmerkom.

Minister tudi o pomanjkanju zdravstvenega kadra

Poklukar se je danes z vodstvom Zdravstvenega doma (ZD) Laško pogovarjal tudi o kadrovski zasedenosti, saj tudi tej zdravstveni ustanovi primanjkuje zdravstvenega kadra. Dogovorili so se, da na prireditvi Pivo in cvetje, ki bo prihodnji konec tedna potekala v Laškem, postavijo mobilno enoto za cepljenje proti covidu-19.

Na vprašanje, kakšne so razmere v urgentnem centru Celje po odhodu nekaj zdravnikov, je minister pojasnil, da se je pogovarjal z vodstvom celjske bolnišnice in ZD Celje, ki so mu zagotovili, da bodo zadeve kmalu urejene. Zagotovljena pa je že kratkoročna rešitev za zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči. Dolgoročno rešitev iščejo, pogovori pa potekajo tudi v smeri mogočega ponovnega prenosa izvajanja nujne medicinske pomoči v ZD Celje.

Laški župan Franc Zdolšek je povedal, da si vsi skupaj želijo, da se epidemija konča čim prej, od vsakega posameznika pa je odvisno, kdaj se bo to tudi zgodilo. "Če bomo složni in se v bomo v čim krajšem času cepili in precepili, potem covida-19 v Sloveniji ne bo več," je še dejal Zdolšek.

Predstavnica celjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ines Kebler je postregla s podatkom, da je precepljenost v celjski regiji 32-odstotna, v laški občini pa znaša 29 odstotkov.