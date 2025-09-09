Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
9. 9. 2025,
9.26

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
IAA Munchen električni avtomobili cupra raval Cupra

Torek, 9. 9. 2025, 9.26

1 ura, 8 minut

Cupra raval

Novi cupra raval – 28 centimetrov krajši od borna, glavni izziv bo cena #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
cupra raval | Foto Cupra

Foto: Cupra

To je prvi pogled na novi avtomobil cupra raval, ki ga na cestah pričakujemo prihodnje leto.

Cupra je na avtomobilski razstavi IAA v Münchnu pokazala že skoraj serijski, a še vedno zamaskiran nov model raval. To bo avtomobil iz trojčka električnih mestnih avtomobilov, kjer si bo raval tehnično zasnovo delil z volkswagnom ID.polo in škodo epiq. Raval bo med vsemi tremi najbolj vozniško usmerjen – podvozje bo na primer 1,5 centimetra nižje cesti kot pri obeh bratih.

Dolg bo dobre štiri metre

Raval bo kar občutno manjši od borna, ki je na slovenskem trgu med najuspešnejšimi električnimi avtomobili. Born je dolg 4,32 metra, raval pa v dolžino meri le 4,04 metra. Tako je primerljiv z renault 5 in dongfeng boxom. Medosna razdalja pri ravalu bo 2,6 metra, kar kljub kratki dolžini vozila napoveduje dovolj prostora za potnike tudi na zadnji klopi.

Dve razpoložljivi bateriji, moč motorja do 166 kilovatov

Cupra bo za ravala izdelala tudi športno različico VZ, kjer bo moč motorja znašala 166 kilovatov, tak avtomobil pa bo imel tudi dinamično prilagajanje podvozja in 19-palčna kolesa. Drugih tehničnih podatkov za ravala trenutno še ni. Španci so potrdili, da bosta na voljo dve kapaciteti baterije in več različnih zmogljivosti elektromotorja. 

Ravala na cestah pričakujemo prihodnje leto, enako velja tudi za sorodna ID.pola in epiqa.

Vsaj v Sloveniji, kjer je precej večji born na voljo pod mejo 35 tisoč evrov, lahko pri ravalu prav cena postane največji izziv. Ker ravala niso zasnovali kot nizkocenovneža, bo težko zadržal ceno pod 30 tisočaki. Več bo torej znanega prihodnje leto po prihodu avtomobila na trg.

IAA Munchen električni avtomobili cupra raval Cupra
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.