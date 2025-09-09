To je prvi pogled na novi avtomobil cupra raval, ki ga na cestah pričakujemo prihodnje leto.

Cupra je na avtomobilski razstavi IAA v Münchnu pokazala že skoraj serijski, a še vedno zamaskiran nov model raval. To bo avtomobil iz trojčka električnih mestnih avtomobilov, kjer si bo raval tehnično zasnovo delil z volkswagnom ID.polo in škodo epiq. Raval bo med vsemi tremi najbolj vozniško usmerjen – podvozje bo na primer 1,5 centimetra nižje cesti kot pri obeh bratih.

Dolg bo dobre štiri metre

Raval bo kar občutno manjši od borna, ki je na slovenskem trgu med najuspešnejšimi električnimi avtomobili. Born je dolg 4,32 metra, raval pa v dolžino meri le 4,04 metra. Tako je primerljiv z renault 5 in dongfeng boxom. Medosna razdalja pri ravalu bo 2,6 metra, kar kljub kratki dolžini vozila napoveduje dovolj prostora za potnike tudi na zadnji klopi.

Dve razpoložljivi bateriji, moč motorja do 166 kilovatov

Cupra bo za ravala izdelala tudi športno različico VZ, kjer bo moč motorja znašala 166 kilovatov, tak avtomobil pa bo imel tudi dinamično prilagajanje podvozja in 19-palčna kolesa. Drugih tehničnih podatkov za ravala trenutno še ni. Španci so potrdili, da bosta na voljo dve kapaciteti baterije in več različnih zmogljivosti elektromotorja.

Ravala na cestah pričakujemo prihodnje leto, enako velja tudi za sorodna ID.pola in epiqa.

Vsaj v Sloveniji, kjer je precej večji born na voljo pod mejo 35 tisoč evrov, lahko pri ravalu prav cena postane največji izziv. Ker ravala niso zasnovali kot nizkocenovneža, bo težko zadržal ceno pod 30 tisočaki. Več bo torej znanega prihodnje leto po prihodu avtomobila na trg.