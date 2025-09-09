Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Škoda vision 0

Nova škoda octavia? To je najbolj konkretna napoved do zdaj. #foto

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Škoda s konceptom vision 0 napoveduje novo generacijo svojih karavanov in s tem tudi novo generacijo priljubljene octavie.

Škoda je na razstavi IAA v Munchnu prvič pokazala koncept, ki napoveduje enega največjih oblikovalskih in tehničnih preskokov za češko znamko. Koncept vision 0 namreč prinaša bistveno drugačen oblikovalski slog, obenem pa potrjuje karavane tudi v naslednjem desetletju. 

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Ista platforma za "ID.golfa" in novo octavio

To pa ni kratkoročna napoved novih modelov, kakršen bo na primer že naslednje leto električni epiq. Na tem konceptu, ki bo predvidoma prinesel naprednejšo električno platformo SSP, bo (podobno kot novi volkswagen "ID.golf") nastala naslednja octavia. 

Obstoječa ne gre za zdaj nikamor, toda prihodnost se bo tudi pri tem priljubljenem karavanu težko izognila električnemu pogonu. Platforma SSP bo navsezadnje tehnično še precej naprednejša od obstoječe MEB, usmerjena pa bo tudi v nižanje proizvodnih stroškov in s tem bolj konkurenčne cene.

Kar 16 centimetrov daljši od octavie

Koncept je dolg kar 4,85 metra, kar je kar občutno več od trenutne karavanske octavie (4,69 m), vseeno pa je krajši od superba (4,90 m). Prostornina prtljažnika bo več kot 650 litrov (octavia nudi 640 litrov), kar bo mogoče povečati do več kot 1.700 litrov.

Oblikovni pristop je svež, moderen in zasnovan precej futuristično, saj gre le za koncept in ker serijski avtomobil še ni blizu. Zunanjost je minimalistična, usmerjena v aerodinamično učinkovitost, kljuke so skrite, zanimiv je osvetljen napis znamke na sprednjem delu ter zadnje luči v obliki črke T.

V notranjosti je 1,2 metra širok, a nizek informacijski zaslon, na sredini pa nato še pokončni zaslon na dotik. Vrata se odpirajo "samomorilsko", da je vstopanje za potnike enostavnejše, a ta koncept vpetja vrat se skoraj zagotovo ne bo ohranil pri serijskemu avtomobilu.

O načrtovanih baterijah in pogonu pri konceptu še ni podatkov.

Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda

Foto: Škoda Foto: Škoda

IAA Munchen Škoda Octavia škoda vision 0 Škoda
