Slovenska rokometna reprezentanca, ki jo v petek čaka prva tekma na evropskem prvenstvu, je tik pred začetkom turnirja ostala še brez vratarja Klemna Ferlina.

"Nesreča, žal, (še naprej) ne počiva. Moška reprezentanca bo na evropsko prvenstvo odpotovala brez Klemna Ferlina," so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Prvemu vratarju Slovenije so v zadnjih dneh bolečine v zgornjem delu noge onemogočale normalno treniranje. Ferlin iz Francije tako odhaja v domovino na detajlne preglede.

Na zadnjih treh tekmovanjih, evropskem prvenstvu 2024, olimpijskih igrah 2024 in svetovnem prvenstvu 2025, je bil Ferlin prvi vratar izbrane vrste. V vratih bo tako Zorman ob odsotnosti člana Kielc lahko računal na Jožeta Baznika (Pauc) in Miljana Vujovića (Stuttgart).

To je tako nova v vrsti poškodb in odpovedi v slovenski izbrani vrsti. Nazadnje je reprezentanca pred tem ostala brez klubskega soigralca Ferlina Aleksa Vlaha, ki ga je zamenjal Borut Mačkovšek. Že pred Vlahom se je reprezentanca spoprijemala s številnimi težavami. Zaradi poškodb na sklepnih pripravah za evropsko prvenstvo ni niti Mihe Zarabca, Matica Grošlja, Tadeja Kljuna, Mitje Janca, Jake Malusa, Nejc Cehte pa se je nastopu odpovedal iz osebnih razlogov. Po dogovoru s selektorjem bo zaradi preobremenjenosti veliko tekmovanje izpustil tudi dolgoletni član reprezentance Blaž Blagotinšek.

Nastope na evropskem prvenstvu bo Slovenija, ki se še pripravlja v Parizu, kjer je nazadnje odigrala pripravljalni turnir, začela v petek v Oslu. V skupinskem delu jo čakajo obračuni s Črno goro (v petek ob 18.00), Švico (v nedeljo ob 20.30) in Ferskimi otoki (v torek ob 20.30). Napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Malmö na Švedskem bosta prinašali prvi mesti v skupini D.

