Slovenska rokometna reprezentanca tik pred EP ostala še brez Klemna Ferlina

slovenska rokometna reprezentanca, Klemen Ferlin | Klemen Ferlin zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati Sloveniji na evropskem prvenstvu. | Foto Guliverimage

Klemen Ferlin zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati Sloveniji na evropskem prvenstvu.

Foto: Guliverimage

Slovenska rokometna reprezentanca, ki jo v petek čaka prva tekma na evropskem prvenstvu, je tik pred začetkom turnirja ostala še brez vratarja Klemna Ferlina.

"Nesreča, žal, (še naprej) ne počiva. Moška reprezentanca bo na evropsko prvenstvo odpotovala brez Klemna Ferlina," so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Prvemu vratarju Slovenije so v zadnjih dneh bolečine v zgornjem delu noge onemogočale normalno treniranje. Ferlin iz Francije tako odhaja v domovino na detajlne preglede.

Na zadnjih treh tekmovanjih, evropskem prvenstvu 2024, olimpijskih igrah 2024 in svetovnem prvenstvu 2025, je bil Ferlin prvi vratar izbrane vrste. V vratih bo tako Zorman ob odsotnosti člana Kielc lahko računal na Jožeta Baznika (Pauc) in Miljana Vujovića (Stuttgart).

To je tako nova v vrsti poškodb in odpovedi v slovenski izbrani vrsti. Nazadnje je reprezentanca pred tem ostala brez klubskega soigralca Ferlina Aleksa Vlaha, ki ga je zamenjal Borut Mačkovšek. Že pred Vlahom se je reprezentanca spoprijemala s številnimi težavami. Zaradi poškodb na sklepnih pripravah za evropsko prvenstvo ni niti Mihe ZarabcaMatica GrošljaTadeja KljunaMitje JancaJake MalusaNejc Cehte pa se je nastopu odpovedal iz osebnih razlogov. Po dogovoru s selektorjem bo zaradi preobremenjenosti veliko tekmovanje izpustil tudi dolgoletni član reprezentance Blaž Blagotinšek

Nastope na evropskem prvenstvu bo Slovenija, ki se še pripravlja v Parizu, kjer je nazadnje odigrala pripravljalni turnir, začela v petek v Oslu. V skupinskem delu jo čakajo obračuni s Črno goro (v petek ob 18.00), Švico (v nedeljo ob 20.30) in Ferskimi otoki (v torek ob 20.30). Napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Malmö na Švedskem bosta prinašali prvi mesti v skupini D. 

Preberite še:

SP Slovenija Egipt Aleks Vlah
Sportal Hud udarec za Slovence: Toliko nesreče še nikoli nismo imeli
prijateljska tekma Slovenija Islandija, Uroš Zorman
Sportal Po medlem prvem polčasu poraz Slovenije z Islandijo #video
Prijateljska tekma: Slovenija - Avstrija, rokometna reprezentanca Slovenije
Sportal Slovenci na zadnji tekmi pred EP premagali Avstrijo
Klemen Ferlin slovenska rokometna reprezentanca
