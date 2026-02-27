Diši po norem žrebu. Real proti Cityju, PSG pa proti Barceloni? Kaj pa Jan Oblak?

Ob 12. uri se bo v Nyonu začel vroč ples kroglic, na katerem bodo znani vsi pari osmine finala lige prvakov. Obeta se nemalo poslastic. Evropski prvak PSG bo naletel na Barcelono oziroma Chelsea, rekorder tekmovanja Real Madrid pa na Manchester City oziroma Sporting. Slovenske barve bo branil Jan Oblak, ki ga z Atleticom čaka angleški tekmec. To bo Tottenham oziroma Liverpool. V osmini finala prevladujejo angleški predstavniki, v izločilni del se jih je prebilo vseh šest.

Po razburljivem dogajanju v torek in sredo so postali znani vsi udeleženci osmine finala. Najboljših osem klubov iz ligaškega dela, ki so si zagotovili neposreden nastop med najboljših 16, vstopa v žreb s statusom nosilca. Ta jim omogoča, da bodo povratno tekmo odigrali na domačem stadionu. Njihovi izzivalci so si morali nastop v osmini finala priigrati v kvalifikacijah. Ker med njimi ne manjka evropskih velikanov, bomo danes v Nyonu zagotovo dobili atraktivne pare.

Mogoči pari osmine finala lige prvakov: PSG – Barcelona ali Chelsea

Galatasaray – Liverpool ali Tottenham

Real Madrid – Sporting Lizbona ali Manchester City

Atalanta – Arsenal ali Bayern München

Newcastle – Chelsea ali Barcelona

Atletico Madrid – Tottenham ali Liverpool

Bodo/Glimt – Manchester City ali Sporting Lizbona

Bayer Leverkusen – Bayern München ali Arsenal

Vsak udeleženec ima pred žrebom dva kandidata za tekmeca. Branilec evropskega naslova PSG tako lahko naleti ali na Barcelono, v tem trenutku najboljši španski klub, ali pa na Chelsea, na katerega ga vežejo boleči spomini z lanskega svetovnega klubskega prvenstva v ZDA.

Real Madrid, ki se je v kvalifikacijah za osmino finala namučil proti Benfici, bi lahko imel znova opravka s portugalskim tekmecem, saj je eden izmed kandidatov Sporting Lizbona. Drugi kandidat je Manchester City, s katerim se je v zadnjem desetletju v ligi prvakov pomeril že večkrat, njun spopad pa bi zagotovo postregel s spektaklom.

Jan Oblak bo četrtfinalno vstopnico lovil proti tekmecu iz Anglije. Prva tekma bo v Madridu. Foto: Guliverimage

Atletico Madrid, pri katerem brani Jan Oblak, ki ne skriva želje, da bi v tej sezoni končno osvojil ligo prvakov, se bo nameril na enega od angleških klubov. To bo ali Tottenham, ki je v rezultatski krizi, po novem pa ga skuša reševati hrvaški strateg Igor Tudor, ali Liverpool, ki je prebrodil težke jesenske čase pod taktirko Arneja Slota in ima vselej visoke cilje v ligi prvakov.

Med 16 udeleženci osmine finala je kar šest predstavnikov Anglije, ki so poskrbeli za neverjetno prevlado. Tri klube ima danes na plesu kroglic Španija, dva Nemčija – obstaja polovična možnost, da bosta Bayern in Bayer medsebojno obračunala že v osmini finala –, po enega pa Francija, Italija, Norveška, Portugalska in Turčija. Največje presenečenje evropske sezone je norveški prvak Bodo/Glimt, ki je v play-offu za osmino finala zadal boleč udarec lanskemu finalistu Interju, v osmini finala pa ga čaka Manchester City oziroma Sporting.

Osmina finala lige prvakov se bo prvič v zgodovini igrala tudi na skrajnem severu Norveške. Foto: Reuters

Danes bodo izžrebani tudi četrtfinalni in polfinalni pari. Tako bo jasna pot kandidatov do finala, ki ga bo 30. maja gostila Budimpešta.