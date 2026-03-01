Prevc se lahko še približa velikemu globusu, vrača se Lanišek

Smučarske skakalce čaka še druga tekma poletov na Kulmu. Ob 12. uri se bodo začele kvalifikacije, ob 13.30 sledi prva serija posamične preizkušnje. Sobotna tekma je kljub napakam pripadla vodilnemu skakalcu zime Domnu Prevcu, ki se lahko še približa potrditvi velikega kristalnega globusa. V kvalifikacijah bo nastopilo pet Slovencev, tudi Anže Lanišek, ki v petek v kvalifikacijah ni skakal, saj je bil pred tem diskvalificiran.

Vodilni skakalec zime Domen Prevc je v soboto kljub napakam v poletih s finalnim skokom (228,5 metra) skočil do 12. zmage svetovnega pokala v tej sezoni. Bilo je tesno, Stephana Embacherja je premagal le za 1,1 točke. V skupnem seštevku je s 1.714 točkami zanesljivo vodilni, pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem ima 693 točk prednosti, do konca sezone pa je še devet posamičnih tekem.

Prva torej že to nedeljo ob 13.30. Še pred tem (12.00) bodo kvalifikacije. V teh bo nastopilo pet Slovencev – ob Prevcu in dobitnikih sobotnih točk Timiju Zajcu in Žaku Mogelu še Rok Oblak, ki je v petkovih kvalifikacijah obstal na 42. mestu, in Anže Lanišek, ki zaradi neustreznega dresa v kvalifikacijah v petek ni skakal.

Smučarski poleti, Kulm, kvalifikacije (m):

Po tej tekmi se bo svetovni pokal preselil v Lahti, kjer lahko Prevc tudi v teoriji potrdi veliki kristalni globus.