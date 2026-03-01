Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Žak Mogel Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Kulm smučarski poleti

Smučarski poleti, Kulm, kvalifikacije in posamična tekma (m)

Prevc se lahko še približa velikemu globusu, vrača se Lanišek

Kulm Domen Prevc | Domen Prevc je v soboto zmagal 12. v tej sezoni, danes se lahko še približa velikemu globusu. | Foto Reuters

Domen Prevc je v soboto zmagal 12. v tej sezoni, danes se lahko še približa velikemu globusu.

Foto: Reuters

Smučarske skakalce čaka še druga tekma poletov na Kulmu. Ob 12. uri se bodo začele kvalifikacije, ob 13.30 sledi prva serija posamične preizkušnje. Sobotna tekma je kljub napakam pripadla vodilnemu skakalcu zime Domnu Prevcu, ki se lahko še približa potrditvi velikega kristalnega globusa. V kvalifikacijah bo nastopilo pet Slovencev, tudi Anže Lanišek, ki v petek v kvalifikacijah ni skakal, saj je bil pred tem diskvalificiran.

Robert Hrgota
Sportal Domen Prevc z najdaljšim poletom tekme do nove zmage #video

Vodilni skakalec zime Domen Prevc je v soboto kljub napakam v poletih s finalnim skokom (228,5 metra) skočil do 12. zmage svetovnega pokala v tej sezoni. Bilo je tesno, Stephana Embacherja je premagal le za 1,1 točke. V skupnem seštevku je s 1.714 točkami zanesljivo vodilni, pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem ima 693 točk prednosti, do konca sezone pa je še devet posamičnih tekem.

Prva torej že to nedeljo ob 13.30. Še pred tem (12.00) bodo kvalifikacije. V teh bo nastopilo pet Slovencev – ob Prevcu in dobitnikih sobotnih točk Timiju Zajcu in Žaku Mogelu še Rok Oblak, ki je v petkovih kvalifikacijah obstal na 42. mestu, in Anže Lanišek, ki zaradi neustreznega dresa v kvalifikacijah v petek ni skakal.

Smučarski poleti, Kulm, kvalifikacije (m):

Po tej tekmi se bo svetovni pokal preselil v Lahti, kjer lahko Prevc tudi v teoriji potrdi veliki kristalni globus.

Domen Prevc
Sportal Prevc tik za tekmecema, diskvalifikacija Laniška
Boban Nika THUMB
Sportal Prevc z opazko nasmejal srbskega orjaka #video
Anže Lanišek
Sportal Zakaj je bil diskvalificiran Anže Lanišek?
Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Žak Mogel Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Kulm smučarski poleti
