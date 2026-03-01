Tim Gajser je z odhodom iz Honde pretresel svet motokrosa. Šesto svetovno lovoriko bo skušal osvojiti na drugem japonskem motorju, na Yamahi, ki je v prejšnjih 20 letih osvojila eno samo lovoriko v najmočnejšem razredu (Romain Febvre leta 2015). A pred tem je bil voznik na Yamahi že serijski zmagovalec in prvak. Stefan Everts je med letoma 2001 in 2006 prvak postal šestkrat. Tudi on je pred tem dirkal na Hondi. Belgijec je lovoriko osvojil z vsemi štirimi japonskimi motorji. Dosežek brez primere pa mu je uspel leta 2003 na dirki v Erneeju – v enem dnevu je zmagal trikrat! Teden dni pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva v motokrosu obujamo spomin na neverjetne dosežke legendarnega Evertsa, v čigar velike čevlje je zdaj stopil Gajser.

Takole je Stefan Everts slavil svoj deseti naslov svetovnega prvaka. Ob njem je bil na zmagovalnem odru v Erneeju sin Liam Everts, ki danes dirka na svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage Čeprav danes 53-letni Stefan Everts ni več rekorder po številu zmag – dosegel je 101, ostaja kralj motokrosa. Edini do zdaj je osvojil deset naslovov svetovnega prvaka. Ta dosežek je več let neuspešno lovil devetkratni prvak Antonio Cairoli. Belgijec je prvo svetovno lovoriko osvojil leta 1991 v 125-kubičnem razredu na Suzukiju. Imel je 19 let in je tako postal najmlajši svetovni prvak.

Med letoma 1995 in 1997 so sledile tri zaporedne lovorike v 250-kubičnem razredu, prva na Kawasakiju, drugi dve na Hondi. Leta 1997 je dobil kar devet velikih nagrad. V teh treh letih je z Belgijo slavil tudi na pokalu narodov, olimpijadi motokrosa. S Hondo je bil leta 1998 še podprvak.

Po dveh letih z manj konkurenčnim motorjem, pestile so ga tudi poškodbe, je sledil prestop na Yamaho in v najmočnejši razred, takrat še 500-kubični. Za sabo je pustil tudi odličnega rojaka Joela Smetsa in prvi naslov osvojil leta 2001. Postal je prvi motokrosist v zgodovini in še danes edini, ki je lovoriko osvojil na vseh štirih velikih japonskih proizvajalcih motorjev. Prvak je postal tudi v naslednjih petih letih.

Skupaj je v šestih šampionskih sezonah na Yamahi dosegel 48 zmag, največ, kar 14, v sezoni 2006, ko je osvojil deseti svetovni naslov. Premagan je bil samo na VN Severne Irske, kjer je z zmago v drugi vožnji veliko nagrado osvojil Novozelandec Josh Coppins. Dobil je 27 od 30 voženj. Drugi na prvenstvu, njegov rojak Kevin Strijbos, je zbral kar 310 točk manj. To je bila Evertsova zadnja sezona. Na zadnji dirki v Erneeju je dirkal z zlatim dresom.

Tak manijak, da je v enem dnevu vozil v več razredih

Stefan Everts v Erneeju 2003, ko je že imel zlato številko prvaka v elitnem razredu. In si je zadal poseben izziv. Foto: Guliverimage Vse od leta 2023 je bil Everts rekorder po številu zmag na svetovnem prvenstvu. Dosegel jih je 101, in to v obdobju, ko je bilo dirk na koledarju manj kot zdaj, ko jih je tudi 20. Omenjena sezona 2006, ko je slavil kar 14-krat v MX1, je bila izjema, sicer ni nikoli dosegel več kot devetih zmag na sezono, če gledamo najmočnejši razred, v katerem je v posamezni sezoni tekmoval. Belgijec je bil namreč tak manijak – v pozitivnem pomenu te besede –, da je v enem dnevu odpeljal dirki v dveh razredih. Za današnje čase je kaj takega nepredstavljivo, ko sta v vsakem razredu po dve vožnji (in samo dva razreda svetovnega prvenstva), takrat je bila samo ena.

V Erneeju 2003 je nastopil v vseh treh razredih

Dirko v svojih dveh razredih je gladko dobil. Foto: Guliverimage V sezoni 2003 so tekmovali v treh razredih svetovnega prvenstva – v elitnem motocrossGP (štiritaktni 450 in 250-kubični motorji), v šibkejšem 125-kubičnem in v močnejšem 650-kubičnem. Leto leto pozneje so svetovno prvenstvo spremenili v danes bolj poznana MX1 oziroma MXGP s 450-kubičnimi motorji, v MX2 na 250-kubičnih ter v MX3 na 650-kubičnih, ki so ga po sezoni 2013, ko je bil prvak Klemen Gerčar, ukinili. A nazaj v leto 2003. Everts se je odločil, da bo na dirki v Erneeju, ki je bila zadnja v sezoni, nastopil v vseh treh razredih. Pred to dirko je že bil najuspešnejši motokrosist vseh časov, saj je dva tedna prej osvojil sedmi naslov in imel 69 zmag. V tisti sezoni je imel sedem dvojih zmag (v elitnem razredu in 125-kubičnem). Ker je bila lovorika že njegova, si je zadal cilj, da poskuša v enem dnevu zmagati v vseh treh razredih.

Dirki v 125-kubičnem razredu in v svojem primarnem motocrossGP je gladko dobil. Izziv je bila le dirka v 650-kubičnem razredu. Pred sobotnim treningom na tem motorju še ni vozil. To je bila v nedeljo tudi zadnja dirka, tako da je kljub izvrstni fizični pripravljenosti čutil nekdaj utrujenosti. Kot vselej številni navijači v Erneeju so spremljali troboj med Evertsom, Javierjem Garcio Vicom in Joelom Smetsom. Ta je padel. Everts in Vico sta se zatem še nekajkrat izmenjala v vodstvu. Ko se je že zdelo, da Stefan popušča, je znova navil plin, ujel Vica in ga za zmago prehitel. In tako je dobil tri velike nagrade v enem dnevu. Števec njegovih zmag se je tako povečal na 72, kar je bila tudi njegova številka na motorju.

Najtežje mu je bilo zmagati na tretji dirki dneva, na 650-kubičnem motorju, ki ga tisto sezono ni vozil. Foto: Guliverimage

"Tega ne bi poskusil nikoli več, tako je bilo naporno"

Stefen Everts in Joel Smets ter Javier Garcia Vico Foto: Guliverimage "Kakšen dan! Odličen dan, ampak res naporen," je po trojni zmagi priznal takrat 31-letni Everts. "Ker so sledile spremembe v tekmovalnem sistemu, sem vedel, da bo to moja zadnja priložnost, da poskusim zmagati na treh dirkah v enem dnevu. A četudi se spremembe ne bi zgodile, tega ne bi poskusil nikoli več. Tako zelo je bilo naporno! Ne vem, kaj naj sploh še rečem, saj rezultat pove vse. Dirka na 650-kubičnem motorju je bila najtežja. Imel sem dober dvoboj z Vicom. Po moji manjši napaki me je prehitel. Nekaj krogov sem vozil za njim in počival. Ko se je malo utrudil, sem ga prehitel."

Poglejte nekaj posnetkov Stefana Evertsa iz Erneeja 2003 in 2006:

Motokros je imel zapisan v DNK. Motokrosist, štirikratni svetovni prvak, je bil že njegov oče Harry Everts. Na motorju je prvič sedel pri štirih letih. Imel je res poseben slog vožnje, noben drug voznik v njegovem času ni toliko dirkal stoje, še v ostrih zavojih. Z motokrosom je ostal tesno povezan tudi po koncu tekmovalne kariere ali kot vodja ene od ekip ali kot trener mladim upom. Motokrosist na svetovnem prvenstvu je danes tudi njegov sin Liam Everts.

Motokros je v Belgiji takoj za kolesarstvom šport, ki velja največ. Nenazadnje je bil Everts kar petkrat izbran za belgijskega športnika leta. Večkrat je to priznanje dobil samo legendarni kolesar Eddy Merckx.