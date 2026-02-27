Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
27. 2. 2026,
9.02

Osveženo pred

3 minute

Petek, 27. 2. 2026, 9.02

3 minute

Tožilstvo naj bi proti Podgoršku vložilo obtožnico

Avtorji:
Na. R., STA

Jože Podgoršek | Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi suma storitve kaznivega dejanja zadevo julija 2022 odstopila specializiranemu državnemu tožilstvu. Podgoršek je v četrtek dejal, da informacije o obtožnici nima, zato je ne more ne potrditi ne zanikati. | Foto STA

Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi suma storitve kaznivega dejanja zadevo julija 2022 odstopila specializiranemu državnemu tožilstvu. Podgoršek je v četrtek dejal, da informacije o obtožnici nima, zato je ne more ne potrditi ne zanikati.

Foto: STA

Specializirano državno tožilstvo naj bi v zvezi s štiri leta staro afero Bohinjske počitnice takratnega kmetijskega ministra Jožeta Podgorška zaradi suma storitve kaznivega dejanja prejemanja oziroma dajanja daril na sodišče vložilo obtožni predlog zoper tri fizične osebe, domnevno tudi zoper Podgorška, poroča Dnevnik.

Na specializiranem državnem tožilstvu so za Dnevnik potrdili, da so zaradi štiri leta stare afere na ljubljansko okrožno sodišče vložili obtožnico zoper tri fizične osebe, ki jih sumijo kaznivega dejanja sprejemanja oziroma dajanja daril.

Na zatožni klopi naj bi se po informacijah časnika znašel tudi glavni akter zgodbe, takratni kmetijski minister Podgoršek, zdaj predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Račun plačal z zamudo, ker sta z ženo na hitro odšla

Podgoršek in njegova žena sta med 27. in 30. januarjem 2022 preživela počitnice ob Bohinjskem jezeru, 800 evrov vreden račun pa sta poravnala šele 7. aprila, potem ko so ju o tem začeli spraševati mediji. Podgoršek je takrat zatrjeval, da je račun plačal z zamudo zato, ker sta morala z ženo hotel na hitro zapustiti, 19. aprila pa je kmetijsko podjetje KŽK zapisalo, da je Podgoršek dal Davidu Poštraku vedeti, da si želi preživeti konec tedna v omenjenem hotelu, zato mu je ta uredil rezervacijo.

"Minister ni nikoli izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno. To je storil šele štiri mesece pozneje, po izbruhu medijske afere in po tistem, ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo," so tedaj zapisali v KŽK.

Kot ob tem izpostavlja Dnevnik, je bil kriptomilijonar in lastnik hotela Bohinj Damian Merlak v preteklosti tudi solastnik podjetja KŽK, in to v času, ko je to del državnih zemljišč, ki jih je imelo v zakupu od sklada kmetijskih zemljišč, protizakonito oddajalo v podzakup kmetom. Sklad je zato 1. januarja 2020 KŽK predčasno odpovedal zakupno pogodbo za vseh 630 hektarjev državnih zemljišč, zaradi česar je podjetje tožilo državo.

Oktobra 2021 je v sodni spor v vlogi kmetijskega ministra posegel Podgoršek. Tedanja direktorica kmetijskega sklada Irena Majcen je za Dnevnik večkrat ponovila, da je Podgoršek "na sestanku na štiri oči zahteval, da se v zemljiškem sporu poravnam v prid KŽK". Podgoršek je navedbe Majcnove zanikal in jo dal razrešiti iz krivdnih razlogov. Kmalu zatem so sodni postopek v zadevi KŽK na njegovo željo začasno prekinili, da bi se skušali sprti strani poravnati.

Sledile so Podgorškove počitnice v Bohinju, 6. aprila 2022 je sklad sodišču poslal predlog za nadaljevanje sodnega postopka, že dan potem pa je izbruhnila afera Bohinjske počitnice.

