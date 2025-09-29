Karierni uspeh je kombinacija izkušenj, truda in vrednot

122 uglednih slovenskih in mednarodnih razstavljavcev, brezplačna navdihujoča predavanja, delavnice novih znanj, testiranja talentov in nasveti HR specialistov – vse to združuje največji Karierni sejem MojeDelo.com , ki je tik pred vrati.

Delodajalci iščejo nove talente

V Cankarjev dom se 8. oktobra vrača Karierni sejem MojeDelo.com, ki že vrsto let povezuje iskalce kariernih priložnosti z uglednimi delodajalci. "Letošnji slogan Stavi nase v ospredje postavlja pomen zaupanja v lastno znanje, izkušnje in vrednote – prav to pa so lastnosti, ki so ključ do uspešne kariere. Lani je sejem obiskalo več kot 15 tisoč obiskovalcev; tudi letos pričakujemo velik obisk, saj so mesta na predavanjih že skoraj zapolnjena," je povedala Andreja Šobar, vodja marketinga na MojeDelo.com.

Na sejmu bodo obiskovalci spoznali, kakšne priložnosti za razvoj ponujajo slovenska in mednarodna podjetja. Med razstavljavci bodo A1 Slovenija, Akrapovič, Bosch Rexroth, DARS, DM drogerie markt, GEN-I, Hisense Europe, Inštitut Jožef Stefan, Krka, Lek, Petrol in številna druga vodilna podjetja, ki iščejo nove talente. Seznam vseh razstavljavcev si oglejte tukaj.

Foto: Mojedelo.com

Takšne ugodnosti ponujajo zaposlenim

V Skupini MOL zaposlenim ponujajo priložnost, da soustvarjajo prihodnost energetike v srednji in vzhodni Evropi: "Ponosni smo na odprto in vključujoče delovno okolje, ki spodbuja strokovni razvoj, skrb za zdravje in ravnovesje med delom ter zasebnim življenjem. Vsak naš sodelavec ima pomembno vlogo v poslanstvu, ki sega preko meja – zagotavljanju energetske varnosti in trajnostnega napredka regije," so poudarili.

V Domelu ponujajo stabilno zaposlitev v globalnem podjetju z močno lokalno identiteto, kjer mladi, ki stavijo nase, najdejo okolje za razvoj talentov in prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. V Eurospinu pa poudarjajo pomen vlaganja vase – zaposleni lahko računajo na varno in stabilno zaposlitev, nadpovprečne ugodnosti ter spodbudo za dodatno izobraževanje, saj verjamejo, da uspešen posameznik krepi ekipo in podjetje.

Karierni sejem prinaša izjemno priložnost, da izveste, kakšno je delo in klima v podjetjih, ki vas zanimajo, hkrati pa se predstavite potencialnim delodajalcem na bolj učinkovit način, kot je po mailu poslan življenjepis.

Generacija Z ni problem, temveč priložnost

Ali gre res "mladina v nič"? Na dogodku bo antropolog dr. Dan Podjed razbil stereotipe o mladih: "Mislim, da odraščajo izjemne generacije. Le premalokrat jim to povemo. Da so dobri. Da so čudoviti. Da imajo potencial. Na to, da si dober, se je treba spomniti, in to mladim tudi povedati, ne pa jih nenehno kritizirati." Skozi zgodbe o vplivu pametnih telefonov, družbenih omrežij in družbenih sprememb bo izzval starejše, naj se zazrejo vase ter prepoznajo izjemno energijo mladih, njihov potencial in prilagodljivost v svetu.

"Ko gradiš zgodbo uspeha, si moraš jasno začrtati pot ter postaviti vrednote. S tem gradiš zaupanje in na tej poti poenotiš vrednote celotne ekipe, brez katere pa je uspeh zelo težko dosegljiv," je prepričana Petra Majdič, ki bo delila svojo zgodbo o vztrajnosti, prijateljstvu in soočanju z izzivi – na športnih progah in v življenju.

Dogodek bo popestrila tudi vrsta drugih skrbno izbranih predavateljev, med njimi bodo mojstrica bontona Bojana Košnik Čuk, paraolimpijec Darko Đurić, ki bo pojasnil, zakaj so ovire v življenju pogosto priložnost za rast, in Alenka Artnik, svetovna prvakinja v potapljanju na vdih, ki bo delila, kako se lekcije iz globin morja prenesejo v vsakdanje življenje.

Foto: Mojedelo.com

Brezplačne aktivnosti za karierni poskok

Karierni sejem MojeDelo.com poleg pogovorov z delodajalci in zanimivimi predavanji obiskovalcem omogoča tudi brezplačna psihometrična testiranja, pridobitev certifikatov za znanje programov MS Office in Excel, profesionalno fotografiranje ter karierna svetovanja in delavnice.

Registracija na portal MojeDelo.com pa prinaša še dodatne prednosti. Vsak uporabnik prejme dostop do Akademije MojeDelo.com s paketom dobrodošlice – petimi brezplačnimi tečaji. Vsak mesec se nato odklene še pet novih tečajev s področij, kot so umetna inteligenca, projektno vodenje, coaching in razvoj mehkih veščin.

Foto: Mojedelo.com

Karierni sejem MojeDelo.com je priložnost, da se vsak obiskovalec prepriča, da znanje, izkušnje in vrednote štejejo – in da lahko prav z zaupanjem vase odpre nova vrata v karieri. Več informacij o sejmu prejmete tukaj.

