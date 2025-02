V organih državne uprave lani nerealiziranih več kot 2.300 zaposlitev

Načrt glede na proračunske možnosti

Zakon o javnih uslužbencih namreč določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v skladu s kadrovskimi načrti, v katerih se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. Ministrstvo, pristojno za upravo, spremlja realizacijo načrta, vodi mesečni pregled uresničevanja ter o tem pripravi letno poročilo.

Manj zaposlitev, ukrepov ne bo

Razlika med številom zaposlenih po skupnem kadrovskem načrtu in dovoljenim številom zaposlitev kaže, da v vseh organih države skupaj lani ni bilo realiziranih 2.340 zaposlitev. Primerjava med realizacijo kadrovskega načrta za lansko leto in leto pred tem pa kaže še, da je bilo na zadnji dan leta 2024 v organih državne uprave za 251 manj zaposlitev kot zadnji dan leta 2023, so navedli na ministrstvu.

"Ker v letu 2024 ni prišlo do preseganja dovoljenega števila zaposlitev po skupnem kadrovskem načrtu, ministrstvo, pristojno za upravo, vladi ne predlaga nobenih ukrepov," so zapisali na vladi.

Ministrski zbor pa se je na današnji seji vlade seznanil tudi s poročilom o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po zakonu o javnih uslužbencih. Ta določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v skladu s kadrovskimi načrti. S tem se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Pristojna ministrstva enkrat letno za osebe javnega prava, ki sodijo v njihovo pristojnost, zberejo poročila o realizaciji kadrovskih načrtov ter skupno poročilo posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo, ki nato izdela skupno poročilo in ga posreduje vladi.

Pregled realizacije kadrovskega načrta za lani kaže, da je bilo pri osebah javnega prava v pristojnosti posameznih ministrstev skupno 241 nerealiziranih zaposlitev. Ker torej število dovoljenih zaposlitev ni bilo preseženo, ministrstvo tudi v tem primeru vladi ne predlaga nobenih ukrepov, so sporočili z ministrstva za javno upravo.