Januarja po letu dni vnovič več kot 50 tisoč brezposelnih

Januarja se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 8.430 brezposelnih oseb, kar je 51,5 odstotka več kot decembra in 9,0 odstotka manj kot januarja 2024. Med novoprijavljenimi je bilo 4.128 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1.955 presežnih delavcev, 87 brezposelnih zaradi stečajev in 541 iskalcev prve zaposlitve, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitve za določen čas 80,0 odstotka več, za 23,1 odstotka se je povečalo število prijav presežnih delavcev in za 41,6 odstotka število iskalcev prve zaposlitve. Brezposelnih zaradi stečajev se je prijavilo za 8,4 odstotka manj.

V primerjavi z januarjem predhodnega leta pa se je na novo prijavilo 77,6 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev, medtem ko se je presežnih delavcev prijavilo 4,4 odstotka manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas 15,4 odstotka manj in iskalcev prve zaposlitve 6,4 odstotka manj.

Kdo se je zaposlil?

Med na novo prijavljenimi prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, na področju gradbeništva in v trgovini.

Na drugi strani se je iz evidence pretekli mesec odjavilo 5.320 oseb. Pri tem se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3.595, kar je 53,2 odstotka več kot decembra in 8,7 odstotka manj kot januarja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, zidarjev, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, natakarjev, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, poslovnih sekretarjev, tesarjev ter voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil.