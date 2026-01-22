Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Santos Tour Down Under, 3. etapa

V deželi kengurujev prevlada ekipe UAE, spodbuden nastop Gala Glivarja

Jay Vine | Jay Vine je bil v 3. etapi dirke Tour Down Under razred zase. S težavo mu je lahko sledil le moštveni kolega Jhonatan Narvaez. | Foto Reuters

Jay Vine je bil v 3. etapi dirke Tour Down Under razred zase. S težavo mu je lahko sledil le moštveni kolega Jhonatan Narvaez.

Foto: Reuters

Ekipa UAE Emirates, katere član je tudi slovenski as Tadej Pogačar, je že na uvodni preizkušnji svetovne serije v kolesarstvu v Avstraliji pokazala zobe. Jay Vine je zmagal v tretji etapi od Norwooda do Uraidle (148,1 km), pred sotekmovalcem Jhonatanom Narvaezom. Oba sta končala skoraj minuto pred zasledovalci.

Jay Vine je novi vodilni v razvrstitvi dirke spodaj dol. Šest sekund zaostaja Jhonatan Narvaez, Švicar Mauro Schmid (Jayco-AlUla) na tretjem mestu pa že več kot minuto (+01:05).

Vine je napadel nekaj več kot 13 kilometrov pred ciljem na vzponu Corkscrew, zelo strmem 2,4-kilometrskem vzponu s povprečnim naklonom 9,4 odstotka, in le Narvaez, lanski zmagovalec dirke po Avstraliji, je lahko zdržal njegov ritem. Avstralec in Ekvadorec sta se nato skupaj odcepila in prečkala ciljno črto 58 sekund pred Švicarjem Schmidom.

Preostali kolesarji so prispeli v majhnih skupinah, kot sta denimo Ben O'Connor in Nicolas Prodhomme (1:08), ki sta zelo zmanjšala možnosti za zmago v skupni razvrstitvi na dirki, na kateri tradicionalno odločajo le sekunde.

Pri 30 letih je to že 13. zmaga v karieri za Vina, novopečenega avstralskega prvaka v vožnji na čas, ki se ponaša tudi s štirimi etapnimi zmagami na dirki po Španiji in skupno zmago na dirki Tour Down Under leta 2023.

Ta uvrstitev ekipe UAE Team Emirates na prvo in drugo mesto potrjuje prevlado ekipe Tadeja Pogačarja nad glavnino po izjemni sezoni 2025, okronani z 97 zmagami, kar je rekord v zgodovini kolesarstva.

glivar thumb | Foto:

Na uvodni dirki svetovne serije letos nastopata dva slovenska kolesarja. Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) je z zaostankom 1:08 minute etapo končal na zelo spodbudnem 16. mestu, Žak Eržen (Bahrain Victorius), specialist za sprinte, pa je bil 118. (+12:37).

Glivar je v skupni razvrstitvi z zaostankom minute in 39 sekund napredoval na 23. mesto, Eržen pa je 112. (+12:56).

