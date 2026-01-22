Barron Trump priča grozi prek FaceTima: poklical 911 in rešil žrtev nasilja

Najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa Barron Trump je poklical reševalce in rešil življenje prijateljici v Londonu. Prek videoklica je namreč videl, kako jo je napadel moški. Nemudoma je poklical pomoč.

Napadalec, ki mu trenutno sodijo, je ruski državljan in nekdanji borec MMA Matvej Rumiantsev. Po poročanju britanskega tabloida Daily Mail naj bi bil ljubosumen na razmerje med Barronom in žrtvijo. Ko je Barrron poklical svojo prijateljico, se je na videoklic oglasil Rumiantsev, Barronu pokazal obraz ženske, nato pa jo je zgrabil za lase in potisnil na tla.

Žrtev je označil za "kurbo" in "vlačugo" ter jo brcnil v trebuh, medtem ko je ležala na tleh poleg hladilnika. Predsednikov sin je nemudoma ukrepal in poklical reševalno službo v Veliki Britaniji. Klic je bil opravljen konec januarja lani ob 2.23 zjutraj.

Daily Mail je objavil celoten posnetek Barronovega pogovora z operaterjem:

Operater: Londonska policija, kako vam lahko pomagam?



Barron: Kličem iz ZDA, pravkar sem prejel klic od dekleta, veste, pretepajo jo. Naslov je xxx. To se je zgodilo pred približno osmimi minutami. Uh, to je res nujno.



Operater: Kako ji je ime?



Barron: Njeno ime je xxx



Operater: Datum rojstva?



Barron: To je res nujno, prosim.



Operater: Kako jo poznate?



Barron: Mislim, te podrobnosti niso pomembne, pretepajo jo ...



Operater: Vem, ampak moram zbrati informacije. Kako ste prišli do tega?



Barron: Hm, prejel sem klic od nje, medtem ko jo je neki tip pretepal.



Operater: V redu, kako jo poznate?



Barron: Mislim, da te podrobnosti niso pomembne, pretepajo jo, ampak v redu, spoznal sem jo prek družbenih omrežij, mislim, da to ni pomembno.



Operater: Veste, lahko ...



Barron: Pretepajo jo!



Operater: Ali lahko nehate biti nesramni in dejansko odgovorite na moja vprašanja? Če želite tej osebi pomagati, boste na moja vprašanja odgovorili jasno in natančno, hvala. Torej, kako jo poznate?



Barron: Spoznal sem jo prek družbenih omrežij.



Operater: V redu. Ali poznate ime njenega partnerja ali osebe, ki jo pretepa?



Barron: Ne.



Operater: In sta doma, ne na ulici?



Barron: Tako je. Bila je hudo pretepena in klic je bil pred približno osmimi minutami, ne vem, kaj se je lahko zgodilo do zdaj.



Operater: V redu.



Barron: Opravičujem se za nesramno izražanje.

Barrona so ponovno poklicali

Glede na posnetke policijske kamere s kraja dogodka je žrtev policistom rekla: "Sem prijateljica Barrona Trumpa." Nato je mogoče slišati enega od policistov, ki kolegu reče: "Informator iz ZDA je verjetno sin Donalda Trumpa."

Žensko so nato prosili, naj ponovno pokliče Barrona, on pa je policistom pojasnil, da je med klicem prek FaceTima videl žensko jokati, prav tako je videl, kako je prejela udarce.

"Poklical sem vas, to je bilo najboljše, kar sem lahko storil. Nisem je nameraval ponovno poklicati, ker bi to samo še poslabšalo situacijo," je policistom povedal predsednikov sin.

Žrtev: Rešil mi je življenje

Med pričanjem na sodišču je žrtev dejala, da ji je rešil življenje in da je bil klic, ki ga je opravil, kot "božje znamenje".

Rumiantsev je obtožen, da je omenjeno žensko dvakrat posilil, jo napadel in ji povzročil telesno poškodbo. Med priporom je policiste prelisičil, da so mu dovolili poklicati žrtev, in ji rekel: "Medtem ko ti spiš v svoji topli postelji, sem jaz v zaporu." Osem dni pozneje je iz zapora poklical prijatelja Arsena in mu povedal, da mu je že poslal pismo za žrtev, v katerem jo je prosil, naj prekliče svojo izjavo.

Žrtev je najprej to storila, a je kasneje izjavo umaknila in policiji povedala, da je bila prvotna izjava resnična. Rumiantsev zanika obtožbe in sojenje se nadaljuje, še poroča Daily Mail.