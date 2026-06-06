Ameriške sile napadle iranske obalne radarske lokacije #video #vŽivo

Ameriške sile so danes napadle iranske obalne radarske lokacije, potem ko so sestrelile drone, ki jih je Iran izstrelil proti Hormuški ožini, je sporočila ameriška vojska.

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6.00 Ameriške sile napadle iranske obalne radarske lokacije

6.00 Ameriške sile napadle iranske obalne radarske lokacije

Ameriška vojska trdi, da so bili štirje iranski droni usmerjeni proti pomorskemu prometu v regiji, je za Reuters izjavil ameriški uradnik.

Iz Ameriškega centralnega poveljstva (CENTCOM) so na družbenem omrežju X sporočili, da so nato izvedli napade na iranske nadzorne položaje v Goruku in na otoku Keshm, ki se nahajata ob Hormuški ožini.

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v odgovor na ameriške napade izstrelila rakete na ameriške baze v regiji in sprožila ogenj na štiri tankerje, ki so poskušali prečkati ožino brez njenega dovoljenja. Kuvajtska zračna obramba je prestregla rakete in drone neznanega izvora, pa so poročali državni mediji, medtem ko so se v Bahrajnu oglasile sirene, prebivalcem pa so ukazali, naj poiščejo zavetje.

Iran trdi, da je z balističnimi raketami zadel ameriške baze v obeh državah, vendar ameriška vojska pravi, da so prestregli šest raket, sedma je zgrešila cilj.