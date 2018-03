... leta 2017 je bil v ameriški zvezni državi Kolorado na sporedu še zadnji ženski smuk sezone, ki se ga bodo še dolgo spominjali vsi ljubitelji alpskega smučanja v Sloveniji. Ilka Štuhec je kot prva Slovenka osvojila smukaški seštevek sezone svetovnega pokala 2016/17. In to na kakšen način. Z zelo prepričljivo zmago.

Mariborčanka se je na progo podala kot prva in pred edino tekmico za mali kristalni globus Sofio Goggio branila prednost 97 točk. Za osvojitev globusa ji je zadostovala uvrstitev med prvih 15. Štuhčeva je odlično odpeljala smuk, Goggia je za njo zaostala več kot sekundo, tako da je bilo že po številki tri jasno, da je smukaški globus Ilkin, dočakala pa je še sedmo zmago.

Na koncu sezone je slavila štiri zmage na smukih, štiri zmage v kraljevski disciplini, v kateri je postala tudi svetovna prvakinja na svetovnem prvenstvu v Sankt Maritzu.

Štuhčeva, ki trenutno okreva po poškodbi, je v smukaškem seštevku zbrala 579 točk, najbližja zasledovalka Goggia pa 460.

Zgodilo se je še …

Leta 1920 je velški nogometaš Billy Meredith, ki je v svoji klubski karieri igral tako za Manchester United kot tudi Manchester City, na tekmi proti Angliji na londonskem stadionu Highbury nastopil za reprezentanco Walesa pri 45 letih in 229 dnevih. S tem je postal najstarejši nogometaš v zgodovini, ki je zaigral v dresu z državnim grbom. Danes je na večni lestvici najstarejših nogometašev na osmem mestu, na prvem je Barrie Dewsburry, ki je pri 52 letih in 11 dneh zaigral za otok Sark in z 0:16 izgubil proti Grenlandiji.

Leta 1962 je pokojni ameriški košarkar Wilt Chamberlain postal prvi NBA-jevec, ki je v eni sezoni dosegel štiri tisoč točk. Še danes je edini, ki mu je uspelo kaj takega. Sezono je končal pri 4.029 točkah. Najbolj se mu je približal Michael Jordan, ki je v sezoni 1986/1987 dosegel 3.041 točk.

Leta 1994 so košarkarji Olimpije v Lozani osvojili prvo evropsko košarkarsko lovoriko. V dvorani Malley so pred šest tisoč gledalci v finalu z 91:81 na kolena spravili špansko ekipo Taugres. Junak srečanja je bil s 36 točkami Roman Hrovat, ki je v drugem polčasu dosegel šest trojk, 27 točk je dodal Dušan Hauptman. Varovanci Zmaga Sagadina so si odločilno prednost priborili v 35. minuti, ko so povedli z 80:70, nato pa prednost zadržali do konca srečanja.

Leta 1998 je nekdanji smučarski skakalec Primož Peterka na skakalnici na Holmenkollnu v Oslu dosegel 13. zmago (od skupno 15) v karieri. Drugi je bil Švicar Bruno Reuteler, ki je vodil po prvi seriji, tretji pa Japonec Masahiko Harada.

Leta 2004 je legendarni italijanski nogometaš Roberto Baggio le nekaj ur zatem, ko je postal peti nogometaš, ki je v italijanski Serie A dosegel 200 zadetkov, napovedal, da bo po koncu sezone končal športno kariero.

Leta 2014 je smučarski skakalec Peter Prevc na svetovnem prvenstvu v poletih v Harrachovu osvojil bronasto kolajno. Žirija zaradi premočnega vetra, ki je ogrožal varnost letalcev, ni izpeljala tretje in četrte serije, tako da so obveljali rezultati prvih dveh. Svetovni prvak je postal Nemec Severin Freund.

Leta 2015 je smučarski skakalec Peter Prevc na posamični tekmi v Oslu zasedel tretje mesto. Še četrtič zapored je slavil skupni zmagovalec tiste sezone Severin Freund, Noriaki Kasai je bil drugi.

Leta 2015 se je naslova svetovnega prvaka v biatlonu razveselil Jakov Fak. Slovenski biatlonec je na svetovnem prvenstvu v Kontiolahtiju zmagal na tekmi skupinskim startom. Fak si je zlato odličje pritekel po zadnjem strelskem nastopu. Slavil je s sekundo prednosti pred Čehom Ondrejem Moravcem in 3,7 pred sekunde pred Norvežanom Tarjeijem Boejem.

Rodili so se ...

1897 – pokojni ameriški atlet Jackson Scholz

1913 – pokojni britanski avtomobilistični dirkač Jack Fairman

1918 – pokojni kanadski hokejist in trener Punch Imlach

1930 – nekdanji grški nogometaš Kostas Nestoridis

1957 – nekdanji španski nogometaš, trener Víctor Muñoz

1961 – nekdanji ameriški hokejist Craig Ludwig

1964 – nekdanji italijanski nogometaš Davide Pinato

1969 – nekdanji italijanski nogometaš Gianluca Festa

1975 – bolgarski šahovski velemojster Veselin Topalov

1975 – nekdanji kanadski hokejist Darcy Tucker

1981 – finski nogometaš Mikael Forssell

1982 – kenijski atlet Wilson Kipsang Kiprotich

1983 – turški nogometaš Umut Bulut, irski nogometaš Daryl Murphy, grški košarkar Kostas Kaimakoglou

1984 – brazilski nogometaš Domžal Wilson Aparecido Xavier Júnior, znan kot Juninho

1985 – angleški nogometaš Curtis Davies, španski nogometaš Javier Garrido, francoski atlet alžirskih korenin Mahiedine Mekhissi-Benabbad

1988 – kanadski hokejski vratar James Reimer

1989 – brazilski nogometaš Sandro Raniere

1991 – ameriški košarkar Xavier Henry

1993 – francoski nogometaš Paul Pogba