M. P.

Četrtek,
5. 2. 2026,
19.00

Četrtek, 5. 2. 2026, 19.00

1 ura

Evroliga, 27. krog

Prepeličevi po Olympiacosu premagali še Real Madrid

M. P.

Dubaj Klemen Prepelič | Dubaj se je doma pomeril z Realom. | Foto Guliverimage

Dubaj se je doma pomeril z Realom.

Foto: Guliverimage

BC Dubai slovenskega trenerja Jurice Golemca je dosegel še drugi skalp ta teden. Po Olympiacosu so zdaj premagali še Real Madrid, po preobratu s 93:85. Ob polčasu so zaostajali za sedem točk, nato pa tretjo četrtino dobili z 32:24 in zadnjo s 24:17.

Ob zmagi ekipe iz Dubaja, ki igra tudi v ligi ABA, proti madridskemu velikanu Realu (93:85) je bil v Emiratih sicer prvi strelec izkušeni član španske ekipe Facundo Campazzo (24 točk), a domači so v prvi vrsti prikazali izjemno timsko košarko, še posebej v drugem polčasu. Džanan Musa, nekdanji član Reala, je dal 20 točk, Filip Petrušev 17, McKinley Wright 16, Dwayne Bacon 15, Bruno Caboclo 11, dvomesten pa je bil še Aleksa Avramović (11). Slovenski reprezentant Klemen Prepelič ni stopil na parket.

Vodilni v evroligi Fenerbahče v četrtek zvečer igra v Parizu, Panathinaikos pa gostuje v Beogradu pri Partizanu. V petek se bo krog zaključil s španskim obračunom med Baskonio Stefana Joksimovića in Barcelono.

Evroliga, 27. krog:

Četrtek, 5. februar

Petek, 6. februar

Lestvica:

