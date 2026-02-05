BC Dubai slovenskega trenerja Jurice Golemca je dosegel še drugi skalp ta teden. Po Olympiacosu so zdaj premagali še Real Madrid, po preobratu s 93:85. Ob polčasu so zaostajali za sedem točk, nato pa tretjo četrtino dobili z 32:24 in zadnjo s 24:17.

Ob zmagi ekipe iz Dubaja, ki igra tudi v ligi ABA, proti madridskemu velikanu Realu (93:85) je bil v Emiratih sicer prvi strelec izkušeni član španske ekipe Facundo Campazzo (24 točk), a domači so v prvi vrsti prikazali izjemno timsko košarko, še posebej v drugem polčasu. Džanan Musa, nekdanji član Reala, je dal 20 točk, Filip Petrušev 17, McKinley Wright 16, Dwayne Bacon 15, Bruno Caboclo 11, dvomesten pa je bil še Aleksa Avramović (11). Slovenski reprezentant Klemen Prepelič ni stopil na parket.

Vodilni v evroligi Fenerbahče v četrtek zvečer igra v Parizu, Panathinaikos pa gostuje v Beogradu pri Partizanu. V petek se bo krog zaključil s španskim obračunom med Baskonio Stefana Joksimovića in Barcelono.

