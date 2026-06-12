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Avtor:
STA

Petek,
12. 6. 2026,
12.02

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liga NHL NHL Nikita Kučerov hokej

Petek, 12. 6. 2026, 12.02

1 ura, 25 minut

Hart Trophy

Kučerov še drugič v karieri najkoristnejši igralec sezone NHL

Avtor:
STA

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Nikita Kučerov | Nikita Kučerov je drugič v karieri osvojil lovoriko za najkoristnejšega igralca sezone | Foto Guliverimage

Nikita Kučerov je drugič v karieri osvojil lovoriko za najkoristnejšega igralca sezone

Foto: Guliverimage

Rus Nikita Kučerov iz ekipe Tampa Bay Lightning je drugič v karieri osvojil trofejo Hart za najkoristnejšega igralca sezone severnoameriške hokejske lige NHL, je liga objavila na svoji spletni strani. Pred tem je bil najboljši v sezoni 2018/19.

Ta nagrada se vsako leto podeli igralcu, ki je v redni sezoni NHL največ prispeval k uspehu svoje ekipe. Zmagovalca izbere Združenje poklicnih hokejskih novinarjev (PHWA).

V sezoni 2025/26 je Kučerov dosegel 130 točk (44 golov in 86 podaj) in končal na drugem mestu po številu doseženih točk, a je odigral 76 tekem, kar ga uvršča na prvo mesto v ligi po povprečju točk na tekmo (1,71).

Rus je končal 10 točk pred Connorjem McDavidom iz Edmonton Oilers, tretje mesto je osvojil Nathan MacKinnon iz moštva Colorado Avalanche.

Dvaintridesetletni Kučerov ima v karieri 1124 točk, kar ga uvršča na deseto mesto med aktivnimi igralci. Za Lightning je na 879 tekmah med letoma 2013 in 2026 dosegel 401 golov in prispeval 723 podaj.

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