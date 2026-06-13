Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Sobota,
13. 6. 2026,
8.38

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
FC Koper NK Aluminij Prva liga Telemach

Sobota, 13. 6. 2026, 8.38

41 minut

Nogometna tržnica, 13. junij

Številni nogometaši zapuščajo slovenska prvoligaša

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
NK Aluminij pokalni zmagovalec | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna prvoligaša Koper in Aluminij sta sporočila, da v prihodnji sezoni ne bosta računala na kar nekaj igralcev, ki so bili doslej člani omenjenih klubov. Kidričani so se razšli s sedmerico, Koprčani pa s četverico.

Mišo Brečko, NK Olimpija
Sportal Mišo Brečko stopil pred novinarje: Zelo blizu mi je španska filozofija

Kot so v petek sporočili iz Aluminija, v novi sezoni rdeče-belega dresa ne bodo več nosili Gašper Pečnik, Aleksandar Zeljković, Omar Kočar, Amir Feratović, Uroš Korun, Rok Maher in Blaž Petriško.

Pečnik se je članski zasedbi pridružil iz mladinskega pogona rdeče-belih, skupaj je v vseh tekmovanjih v Aluminijevem dresu odigral sto tekem ter se podpisal pod tri zadetke in dve asistenci.

Zeljković je v Kidričevo prišel pred tremi sezonami, skupaj pa je v vseh tekmovanjih zbral 82 nastopov ter prispeval en zadetek in eno asistenco.

Kočar je v "šumi" preživel dve sezoni, sprva kot posojen nogometaš Kopra, zatem kot polnopravni član rdeče-belih. Skupaj je dres Aluminija na 43 srečanjih, ob tem pa prispeval eno asistenco.

Feratović pa je igral eno sezono v Kidričevem ter na 19 tekmah vpisal po en zadetek in podajo. Korun je prišel pozimi in tudi vknjižil en zadetek in eno asistenco, Maher je v skupaj dveh sezonah v Kidričevem zbral zadetek in dve podaji, Petriško pa je v eni sezoni odigral šest tekem.

Po Pabaiju še trojica

Iz Kopra pa se je poslovila četverica. Potem ko je Mark Pabai po izteku pogodbe okrepil nizozemskega drugoligaša De Graafschap, so z Obale sporočili še, da po izteku pogodbe rumeno-modre zapušča tudi Felipe Curcio, odšla pa sta še Abdulaye Dabo in Scotty Sadzoute.

1. SNL: Mura - Olimpija
Sportal Mura dočakala novega trenerja, vrača se znano ime
FC Koper NK Aluminij Prva liga Telemach
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.