Številni nogometaši zapuščajo slovenska prvoligaša

Slovenska nogometna prvoligaša Koper in Aluminij sta sporočila, da v prihodnji sezoni ne bosta računala na kar nekaj igralcev, ki so bili doslej člani omenjenih klubov. Kidričani so se razšli s sedmerico, Koprčani pa s četverico.

Kot so v petek sporočili iz Aluminija, v novi sezoni rdeče-belega dresa ne bodo več nosili Gašper Pečnik, Aleksandar Zeljković, Omar Kočar, Amir Feratović, Uroš Korun, Rok Maher in Blaž Petriško.

Pečnik se je članski zasedbi pridružil iz mladinskega pogona rdeče-belih, skupaj je v vseh tekmovanjih v Aluminijevem dresu odigral sto tekem ter se podpisal pod tri zadetke in dve asistenci.

Zeljković je v Kidričevo prišel pred tremi sezonami, skupaj pa je v vseh tekmovanjih zbral 82 nastopov ter prispeval en zadetek in eno asistenco.

Kočar je v "šumi" preživel dve sezoni, sprva kot posojen nogometaš Kopra, zatem kot polnopravni član rdeče-belih. Skupaj je dres Aluminija na 43 srečanjih, ob tem pa prispeval eno asistenco.

Feratović pa je igral eno sezono v Kidričevem ter na 19 tekmah vpisal po en zadetek in podajo. Korun je prišel pozimi in tudi vknjižil en zadetek in eno asistenco, Maher je v skupaj dveh sezonah v Kidričevem zbral zadetek in dve podaji, Petriško pa je v eni sezoni odigral šest tekem.

Po Pabaiju še trojica

Iz Kopra pa se je poslovila četverica. Potem ko je Mark Pabai po izteku pogodbe okrepil nizozemskega drugoligaša De Graafschap, so z Obale sporočili še, da po izteku pogodbe rumeno-modre zapušča tudi Felipe Curcio, odšla pa sta še Abdulaye Dabo in Scotty Sadzoute.