Fantastičen drugi polčas in drama v Dallasu, Nemci so si privoščili palčka

Četrti tekmovalni dan na SP 2026 sta v skupini E odprla Nemčija in debitant Curacao, ki se je tudi uradno vpisal v zgodovino kot najmanjša udeleženka svetovnih prvenstev. Elf se je znesel nad avtsajderjem, zmagal je kar s 7:1. V skupini F sta v Dallasu remizirali Nizozemska in Japonska (2:2). V prvem polčasu ni bilo zadetkov, nato pa so med 51. in 64. minuto padli kar trije. Tulipani so z 2:1 vodili do 89. minute, ko je izenačil Daichi Kamada. V noči na ponedeljek bosta odigrana še obračuna Slonokoščena obala – Ekvador in Švedska – Tunizija.

Dvoboj v Dallasu se je začel izvrstno za Nizozemsko. Donyellu Malenu se je ponudila priložnost za zadetek že v 3. minuti, a se je ob njegovem strelu izkazal japonski vratar Zion Suzuki. Nadaljevanje srečanja kar nekaj časa ni več ponudilo tako zrelih priložnosti.

Malen je znova ogrel dlani Suzukija v 35. minuti, nato je Cody Gakpo iz dokaj ugodnega položaja poslal žogo visoko čez vrata, zaključek prvega dela pa je pripadel Japoncem. Dvakrat so ogrozili nizozemska vrata, strela Keita Nakamure in Ayaseja Uede nista za veliko zgrešila cilja. Tako se je še na drugi tekmi na tem svetovnem prvenstvu končal prvi polčas brez zadetkov. Pred tem je bilo tako le še na dvoboju med Južno Korejo in Češko.

Keito Nakamura je v 57. minuti izenačil na 1:1, a je Nizozemska kmalu za tem znova povedla. Foto: Reuters

Ronald Koeman je s svojo ekipo na zadnjem svetovnem prvenstvu klonil proti kasnejšim prvakom Argentincem, z dobro uravnoteženo ekipo, ki sicer pogreša poškodovanega Xavija Simonsa, tokrat Nizozemska računa na daljšo pot v izločilnih bojih. V Teksasu tako poteka dvoboj tihih kandidatov za najvišja mesta.

Med tiste, ki bi se lahko podpisali pod največje pozitivno presenečenje letošnjega prvenstva marsikdo prišteva tudi Ekvador, ki bo na delu v noči na ponedeljek, čaka ga dvoboj s Slonokoščeno obalo. V zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času se bosta pomerili še Švedska in Tunizija.

Palček razjezil Nemce, sledil je brutalen odgovor

Po izjemno pestri soboti (in noči na nedeljo) četrti tekmovalni dan znova prinaša nekaj zelo zanimivih obračunov. Začelo se je v Houstonu, kjer so se štirikratni svetovni prvaki znesli proti najmanjši državi, ki se je kadarkoli uvrstila na svetovno prvenstvo in jo premagali kar s 7:1.

Zgodovinski dan za Curacao je postregel s krstnim zadetkom na svetovnem prvenstvu, a tudi visokim porazom. Curaçao ima manj kot 160.000 prebivalcev. Urbano območje Ljubljane jih za primerjavo šteje skoraj dvakrat več, karibska država, še kako vezana na Nizozemsko, pa je tako postala rekorder. Pred njo je bila najmanjša udeleženka SP Islandija, ki se je s svetovno elito družila pred osmimi leti v Rusiji. Foto: Reuters

V Houstonu je pričakovano potekala igra mačke z mišjo. Nemci so od prve minute prevladovali na zelenici, pred vrati majhne karibske države pa so se nizale zrele priložnosti. V 6. minuti je po všečni in kombinatorni akciji zadel v polno Felix Nmecha. Nogometaš Borussie Dortmund je tako hitro popeljal elf v vodstvo z 1:0, si tri minute pozneje priigral še eno priložnost, a takrat njegov strel ni našel cilja, nato sta se priložnosti ponudili še Jamalu Musiali in Florianu Wirtzu. Po 15 minutah je razmerje strelov na gol znašalo 8:0, žoga pa je bila kar 76 odstotkov srečanja v nogah Nemcev.

Curacao je v 21. minuti pokvaril načrte favorizirani Nemčiji in izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Čeprav so bili Nemci nesporni gospodarji na igrišču, pa je sledil nepričakovan zaplet. Curacao je v 21. minuti izkoristil zmedo v kazenskem prostoru Nemčije in prek Livana Comenencie izenačil na 1:1. 22-letni zvezni igralec Züricha se je podpisal pod zgodovinski prvi zadetek karibskega palčka na SP 2026, nogomet pa je še enkrat več dokazal svojo nepredvidljivost.

Nemci zadeli sedmico

Zadetek Curacaa je več kot očitno razjezil Nemce, ki so nato ponudili brutalen odgovor. Elf je še naprej ostro pritiskal na vrata tekmeca. Nico Schlotterbeck si je priigral nekaj priložnosti, pri Curacau je blestel vratar Eloy Room, v 38. minuti pa je bil čuvaj mreže Miamija ob strelu branilca Borussie Dortmund nemočen. Schlotterbeck se je razveselil strelskega prvenca za reprezentanco, Nemčija pa je še po drugem zadetku nogometaša rumeno-črnih na uvodni tekmi SP 2026 povedla z 2:1.

Nico Schlotterbeck je v 38. minuti znova popeljal Nemčijo v vodstvo. Foto: Reuters

Nemci so do konca prvega polčasa še povišali prednost. Kai Havertz je bil natančen z bele točke in postavil končni rezultat prvega dela (3:1). Če je po izenačenju Curacaa na 1:1 zadišalo po senzaciji, pa je prevlada Nemcev, ki so v prvem delu proti vratom tekmeca usmerili 16 strelov (Curacao le štiri), jeziček na tehtnici le konkretno prevesila na stran favorita.

V drugem polčasu Nemci v skladu s svojo filozofijo niso popuščali do zadnje sekunde, na koncu pa se razveselili visoke zmage s 7:1. Tako visoko so nazadnje na svetovnem prvenstvu občudovali pred 12 leti v Braziliji, ko so v polfinalu prizadejali Selecau enega najbolj bolečih porazov v zgodovini. Festival zadetkov se je nadaljeval, v polno so zadeli še Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav in Kai Havertz, ki je v 88. minuti postavil končni rezultat. Postal je drugi nogometaš, ki je na tem prvenstvu dosegel dva zadetka. Drugi je Američan Folarin Balogun.

Učinkovito predstavo rojakov v Houstonu si je v živo ogledal tudi Jürgen Klopp. Foto: Reuters

Nemci so tako zlahka upravičili vlogo favorita proti reprezentanci, ki na Fifini lestvici za njo zaostaja kar 72 mest. Karibsko zasedbo, kot selektor vodi izkušeni Nizozemec Dick Advocaat. Pri 78 letih je najstarejši selektor na SP 2026, proti s talentom prežeti četi 38-letnega Juliana Nagelsmanna, najmlajšega selektorja na SP 2026, pa ni imel resnejše možnosti za uspeh.

SP 2026, 4. tekmovalni dan:

14. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

15. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine E

Lestvica skupine F