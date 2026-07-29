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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
7.59

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Japonska potres

Sreda, 29. 7. 2026, 7.59

45 minut

Potres na Japonskem zahteval več kot deset življenj #foto

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Japonska | Po podatkih vlade je potrjenih 13 smrtnih žrtev, hudo poškodovanih je najmanj sedem ljudi. | Foto Reuters

Po podatkih vlade je potrjenih 13 smrtnih žrtev, hudo poškodovanih je najmanj sedem ljudi.

Foto: Reuters

Potres z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premierka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj sedem ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje.

Potres je imel žarišče v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov, sledilo mu je več popotresnih sunkov. V omenjeni prefekturi je brez elektrike več kot 35.000 objektov in gospodinjstev.

Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj sedem ljudi, več kot 9000 jih je poiskalo zatočišče v 506 zatočiščih v treh regijah otoka Kjušu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Potrjena je obsežna škoda, vključno z žrtvami, porušenimi stavbami, požari in škodo na cestah," je povedala japonska premierka Sanae Takaichi in navedla, da je trenutno potrjenih 13 smrtnih žrtev potresa.

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Reševalci bijejo bitko s časom

Reševalne operacije se nadaljujejo, med drugim si reševalci prizadevajo priti do morebitnih preživelih, ki so ostali ujeti pod ruševinami nakupovalnega središča Aeon Mall v mestu Kashima. Ta je v potresu utrpel obsežno škodo, približno pol ure po tem, ko so se stresla tla, naj bi ga dodatno uničila eksplozija plina v njem, navaja AFP.

Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi.

Japonska, potres
Novice Potrjeno: v silovitem potresu več mrtvih #video #foto
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