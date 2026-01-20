Italjanska povratnica navdušila, Slovenka potegnila krajšo v drami stotink

Karavana svetovnega pokala alpskih smučark se je iz Trbiža, kjer sta bili konec tedna tekmi v smuku in superveleslalomu, preselila na prizorišče Kronplatz oziroma Plan de Corones. Tekma je posebnega pomena za italijansko zvezdnico Federico Brignone, ki je nastopila prvič po hudi poškodbi aprila lani. Ob vrnitvi je navdušila, osvojila sedmo mesto in se tako vmešala v boj za najvišja mesta. Na vrhu je Švedinja Sara Hector, Švicarka Camille Rast pa zaostaja le 15 stotink. Slovenka Ana Bucik Jogan je za las zgrešila preboj v finale, ki se bo začel ob 13.30.

V ŽIVO: Kronplatz, veleslalom, ženske: Sara Hector (Šve) 1:13.54 Camille Rast (Švi) 1:13.69 Julia Scheib (Avt) 1:13.93 Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:14.43 Thea Louise Stjernesund (Nor) 1:14.51 Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 1:14.63 Federica Brignone (Ita) 1:14.72 Paula Moltzan (ZDA) 1:15.01 Valerie Grenier (Kan) 1:15.30 Lara Della Mea (Ita) 1:15.43 Nina O'Brien (ZDA) 1:15.64 Asja Zenere (Ita) 1:15.77 Alice Robinson (Nzl) 1:15.84 Britt Richardson (Kan) 1:15.87 Lena Duerr (Nem) 1:16.05 Clara Direz (Fra) 1:16.15 Elisabeth Bocock (ZDA) 1:16.22 Vanessa Kasper (Švi) 1:16.24 Stephanie Brunner (Avt) 1:16.25 Nina Astner (Avt) 1:16.30 Franziska Gritsch (Avt) 1:16.31 Lara Colturi (Alb) 1:16.42 Estelle Alphand (Šve) 1:16.44 Alice Pazzaglia (Ita) 1:16.67 A J Hurt (ZDA) 1:16.89 Ricarda Haaser (Avt) 1:17.06 Sue Piller (Švi) 1:17.08 Fabiana Dorigo (Nem) 1:17.10 Dania Allenbach (Švi) 1:17.11 Hilma Loevblom (Šve) 1:17.21 Ana Bucik Jogan (Slo) 1:17.25

... Odstopi: Goggia (Ita), Holtmann (Nor), Hensien (ZDA), Collomb (Ita), Forget (Kan), Jelinkova (Češ) ...

Bucik Jogan na eni najljubših tekem brez točk

"Gre za eno izmed mojih najljubših tekem v sezoni, tako da se je že zelo veselim. Naredili smo dva dobra treninga v Kranjski Gori. Moje počutje mogoče ni najboljše, ampak upam, da bom na tekmo prišla dobro pripravljena, polna energije, da lahko izkoristim teren, ki mi je v preteklosti že velikokrat odgovarjal," je pred sedmim ženskim veleslalomom sezone v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije sporočila Ana Bucik Jogan.

Novogoričanka je bila edina Slovenka na tekmi, na kateri je bila doslej štirikrat v najboljši petnajsterici, najvišje pred štirimi leti na devetem mestu. Lani je bila 25., Neja Dvornik, ki je zaradi poškodbe ostala brez olimpijske sezone, pa 16. Letos v finalu ne bo slovenskih predstavnic, saj se Bucik Jogan ni uvrstila med 30 najboljših. Osvojila je nehvaležno 31. mesto, za Švedinjo Hilmo Loevblom, še zadnjo finalistko, pa zaostala zgolj štiri stotinke.

Švedinja Sara Hector je postavila najboljši čas v prvem teku. Foto: Guliverimage

V prvem nastopu se je najbolj izkazala Švedinja Sara Hector, najbolj pa se ji je približala Švicarka Camille Rast, ki je za Skandinavko zaostala 15 stotink. Blizu je tudi Avstrijka Julia Scheib, ki je v tem trenutku najbližje malemu kristalnemu globusu. Za vodilno Hector zaostaja 39 stotink.

Italijanska povratnica do sedmega mesta

Na Kronplatzu je lani slavila Novozelandka Alice Robinson, ki je imela v nedeljo težave na ciljnem skoku superveleslaloma v Trbižu. Čeprav je sprva kazalo, da ji je zasukalo koleno, pa so kasneje sporočili, da se Robinson ni poškodovala.

Po hudi poškodbi aprila lani se v tekmovalni ritem vrača italijanska zvezdnica Federica Brignone. Foto: Guliverimage

Prvič po hudi poškodbi je nastopila italijanska zvezdnica Federica Brignone, ki si želi nastopiti na domačih olimpijskih igrah prihodnji mesec v Milanu in Cortini. 35-letna tekmovalka se je v beli cirkus vrnila po 292 dneh odsotnosti po dvojnem zlomu leve golenice in mečnice na aprilskem državnem prvenstvu v Val di Fassi. Vrnitev je zaznamovala z uspešnim nastopom, saj je v prvem teku osvojila sedmo mesto in spravila domače občinstvo v dobro voljo. Za četrtim mestom, ki ga zaseda ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, zaostaja le 29 stotink.

Po sedmih tekmah v tej disciplini je s 460 točkami na vrhu Avstrijka Julia Scheib, ki je zmagala na treh veleslalomih, zmagovalka Kranjske Gore Švicarka Camille Rast je druga (341), tretja je Robinson z 292 točkami. Bucik Jogan ima na 34. mestu seštevka 23 točk.

